Majdnem mindegyik rab dolgozik a Csillagban - hegesztéstől a mosodai feladatokig sokféle munkát végezhetnek

Tragédiák az üzemben



1964-ben brutálisan agyonverte a felületkezelő üzemben a művezetőt a lakkszárító üzemrészben két, szökni próbáló elítélt. 1984-ben pedig három művezetőt ölt meg, másik háromnak súlyos, maradandó sérülést okozott egy elítélt, akit később felakasztottak. 1988-ban leégett a több mint 1500 négyzetméteres kárpitosüzem. A főművezető, a helyettese és egy elítélt az életét vesztette. 18 rab égési sérülést szenvedett.

– Mióta börtön van, azóta van börtönfoglalkoztatás is, ez egy nagyon régi és nagyon hasznos büntetés-végrehajtási feladat – mondta lapunknak Tikász Sándor dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka.A Csillagban szinte mindegyik elítélt végez valamilyen munkát, több mint 98 százalékuk dolgozik. Akik nem dolgoznak, azok azért nem teszik, mert vagy az egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, vagy csak zárkájukban dolgozhatnak, biztonsági okok miatt – tette hozzá a dandártábornok.A rabok sokféle munkát végezhetnek, a hegesztéstől a faipari tevékenységen át egészen a villamossági munkákig, vagy a mezőgazdasági feladatokig. A Szegedi Fegyház és Börtön és a nagyfai objektum fogvatartottjait a Nagyfa–Alföld Kft. foglalkoztatja. A társaság központi telephelye a Csillag börtön közvetlen szomszédságában, a Cserzy Mihály utcában található. Ennek jogelődjét, az Alföldi Bútorgyárat az ötvenes évek elején alapították. Az elítélteknek egyébként alapesetben kötelező dolgozni, ha valaki visszautasítja a munkát, akkor büntetést kaphat.– A munkavégzés sok szempontból fontos, segíti az elítéltek társadalomba való visszatérését – mondta Tikász Sándor.A fogvatartottak fizetést is kapnak a munkájukért, a mindenkori minimálbér harmadát. A pénzt, ami ebből megmarad, nagyobb részük hazaküldi a családjának. Sikerült beszélnünk két olyan férfivel is, akiket 30 évre ítélt a bíróság. Nem vállalták a fényképfelvételt, és a nevüket sem írhatjuk le. Annyit tudtunk meg tőlük, hogy mindketten rendszeresen dolgoznak, és tanultak is. Egyikük a börtönévek alatt tette le az érettségi vizsgát. Mindketten arról beszéltek, hogy jók a munkakörülmények, és ha szabadulnak, akkor valószínűleg olyan helyen fognak dolgozni, amihez a börtönben szerezték meg a szaktudást. Ők most három régi, csaknem ötvenéves autó karosszériájának a felújításán dolgoznak, a börtön lakatosüzemében.– A börtönben előállított termékeket, illetve a mezőgazdaságban megtermelt növényeket külső megrendelésre értékesítik, de ami fontosabb, hogy az úgynevezett belső ellátásban más büntetés-végrehajtási szervek kapják a nagyobb részét. Ez azt jelenti, hogy a Csillagban készült tárgyak egy része költségvetési intézményhez kerül – mondta Tóth Ibolya ezredes, a Nagyfa–Alföld Kft. vezetője.