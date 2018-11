Majdnem önvezető autó a TIK előtt - telt házat vonzott a második SzeBIT, Michelisz Norbert volt a sztárvendég

– Fiatal csapat, fiatal szervezet vagyunk, de addig nem nyugszom, míg meg nem nyerem a kategóriámat

A Bosch munkatársa elmondta, a magát önvezetőnek hirdető Tesla csak a második szint az ötből, a TIK előtt kiállított a harmadik. Az ötödik szint az önvezető, de abban már nincs kormány. Megtudtuk azt is, hogy a kocsi tetején folyamatosan pörgő „vödör" a lézeres radar, és ez az, ami mindent lát.

– Ha önvezető autók lesznek, kevesebb kocsi kell, kisebb parkoló is elég, helyettük pedig zöld területeket lehet kialakítani a városokban

megtudtuk, hogy az utolsó előttinél, a 4-esnél már olvashat, akár aludhat is a sofőr, ám ha letér a sztrádáról, vissza kell vennie a kormányzást. Az ötödik szintnél kormány már nincs, sem vezető, ott már csak utasok vannak. Hangsúlyozta, az összes baleset több mint 90 százalékát emberi hiba okozza, innen nézve komoly előrelépés az önvezetés.

Magyarországi programok

Az AImotive magyar programjáról Takács Árpád beszélt, sztrádákon már szépen fut az autójuk, de még sok fejlesztésre van szükség, hogy beengedjék azt a fővárosi „rengetegbe". Megtudtuk, hogy ma a világon közel 150 cég fejleszt önvezető kocsit – jóval több, mint ahány márka autót gyárt –, a Google, az Apple, de még az Ali Baba is, a világ legnagyobb online viszonteladói portálja. És mindenki máshogy közelíti a problémát. Az ebéd előtti utolsó előadáson a zalaegerszegi önvezetőautó-tesztpályáról beszélt Hesz Mátyás kutatóközpont-vezető – a kormány ugyanis kiemelt figyelmet szentelt ennek a valóban jövőbe mutató beruházásnak.

Szerda délelőtt 10 óra körül már csúcsra járt a SzeBIT – Szeged Business & IT a TIK-ben. Ez azonban csak részben volt köszönhető a rendezvény sztárvendégének, Michelisz Norbert autóversenyzőnek, aki csaknem telt ház előtt tarthatta élménybeszámolóját, megerősítve Bári Dávid csapatfőnökkel és Bári Gergő versenymérnökkel.– mondta sok más egyéb között.A standokon is „tömegeltek" a diákok, köztük meglepően sok általános iskolás. Kalderás Dominikra fél tucat kis legény várt, hogy befejezze a vezetést az egyik szimulátoron, az ötödikes fiú szerencsére nem sokáig tartotta fel a többieket. A Vedresben építészetet tanuló Tigyi Zsuzsanna és Békesi Noé a Hewlett Packardnél ragadt le, egészen pontosan egy szuper-hiper laptopnál, amelyben szoftver is volt rendesen. – Olyan program is fut rajta, amely nem sok gépen megy, ráadásul nagyon jó a képernyő felbontása – áradozott Zsuzsanna.A Bosch úttörő az önvezető autózás területén, és a nap fő tematikájához illeszkedően ki is rakott egy Teslát a főbejárat elé, utasterében egy csomó képernyővel. De tele volt hardverrel a csomagtartó is. – Nem – válaszolta határozottan Lizák Péter arra a kérdésünkre, hogy ez már önvezető autó-e.Több előadás is volt az önvezető autókról, a sort Lukovics Miklós, az SZTE GTK docense kezdte, aki közgazdászként nem a technológiáról, hanem a társadalmi fogadtatásról beszélt. – Az önvezető autók már köztünk gurulnak, mérnöki felügyelet nélkül is közlekedhetnek Kaliforniában, igaz, egy kis területen – mondta, hozzátéve, előrébb van a technológia, mint ahogy a társadalom arra fel van készülve. A témában nincs semleges vélemény, vagy szeretik és várják, vagy zsigerből elutasítják.– hangsúlyozta az előadó.A vezetéstámogató rendszerek és önvezető funkciók fejlesztéséről Solymos Tamás, a Bosch szoftver mérnöke beszélt. Köztük a távolságtartó tempomatról, amely nagy lépés az önvezetés felé, és egyre több autóban ott van már extraként. Ha aktív sávtartó is van az autóban, az már fél önvezetés, legalábbis sztrádán, ahol nem jönnek szembe kocsik, keresztben pedig gyalogosok. Ő is beszélt az önvezetés szintjeiről, így