Majomcsemege lisztérzékeny pizzaevőknek

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Bár a neve alapján azt hihetnénk, csak pizzákat kínál a szegedi Pizza Monkey, erről szó sincs: étlapjuk lényegesen változatosabb: megtalálhatók rajta sültek, saláták, tészták és desszertek is.Pizzából ráadásul sokfélét gluténmentes változatban is kérhetnek a lisztérzékenyek, sőt ha valaki laktózérzékeny, annak laktózmentes sajttal készítik el kedvenc pizzáját.Persze nem kell laktózérzékenynek lenni ahhoz, hogy valami különlegesebb ízélményt keressen az ember. Erre szolgál a Pizza Monkey honlapján a tervező funkció, amellyel az alaptól a feltétekig olyan verziót állít össze az ember, amilyet csak akar. Közben pedig a kalóriaértékéről, összetevőiről is tájékozódhat. Az okostelefonján kiválasztja, megrendeli – a majmok pedig kiviszik neki.Ha pedig a kiadós pizza után valamilyen szesszel szeretnénk segíteni az emésztésünket, betérhetünk a már-már legendás Kölcsey utcai Propellerbe, amely sok szegedi törzshelye. A belvároshoz képest vállalható árai, barátságos, kellemes környezete, jó megközelíthetősége és nagy italválasztéka nem véletlenül vonzza a vendégeket. Ha pedig mégis inkább valamilyen házias étellel szeretnénk megtölteni a bendőnket, a Propellerben erre is van lehetőség, hiszen mindennap többféle menü közül választhatnak az éhes és szomjas látogatók.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, ami rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.