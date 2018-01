Május végén nyílik a szegedi elefántház - galéria

– Hétvégére tető alá kerülhet az elefántház. A vakolással már végeztünk, a nyílászárók nagy része is a helyén van. Jelenleg villanyszerelési és a fűtési rendszer kialakításával kapcsolatos munkák folynak – mondta el kérdésünkre tegnap Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója.Mint megírtuk, egy uniós pályázatnak köszönhetően 480 milliós beruházásba kezdett tavaly a vadaspark, amelyben a kambodzsai Angkort, Délkelet-Ázsia legismertebb templomvárosát idéző elefántház épül, elsősorban az ázsiai növényevőknek. A hatalmas, 1500 négyzetméteres fedett komplexumhoz csatlakozik Magyarország legnagyobb, összesen 7000 négyzetméteres elefántkifutója, amelynek egyik szélére méretes medence is épül az ázsiai állatoknak. Az impozáns épület az állatkert közel 30 éves történetének eddigi legnagyobb volumenű fejlesztése.A hatméteres belmagasságú, fűthető elefántház középső részén – amelyhez beltéri medencét is építenek – töltik majd az időt az ormányosok, ha hideg van. Az épület egyik oldalán belső látogatói részt alakítanak ki két kör alakú növényszigettel, a másikon öt bokszot az állatoknak. Az épület főbejáratánál pedig lesz egy óriási terasz, további állatbemutatókkal – tudtuk meg a helyszínen.– Az elefántház hivatalos átadását a gyermeknapra, május 27-ére tervezzük. A három fiatal, állatkertben nevelkedett ázsiai elefántbika leghamarabb április végén, május elején érkezhet meg – árulta el az igazgató. Tehenek csak később, egy „tesztidőszak" után jöhetnek a vadasparkba – így az elefántborjakra egy ideig még biztosan várni kell. A projekt részeként heteken belül elkészül az új tapírház is – tette hozzá Veprik Róbert Az elefántházban nemcsak az indiai elefántok jelentik majd az újdonságot – számos más új állatfaj bemutatását is tervezik ezen az új ázsiai területen. Többek között ázsiai kiskarmú vidrával, egy szarvcsőrű madárfajjal, valamint az elefántokkal együtt tartva pettyes szarvasokkal is találkozhatnak majd a látogatók.Annak ellenére, hogy 2017-ben már az elefántházra koncentrált a vadaspark, és emiatt jelentős fejlesztések nem is történtek, hatezerrel több látogató érkezett az állatkertbe, mint 2016-ban, ami egyébként rekordbevételt hozott.