Maketten tervezték meg a gerincműtétet: még csak most kezd terjedni a 3D-nyomtatás, Szegeden már rutinszerűen használják

A műtétet végző Barzó Pál, az SZTE Idegsebészeti Klinika intézetvezető professzora és betege, Dávidné Szabó Éva. Fotó: Karnok Csaba

– Utasként szenvedtem autóbalesetet május közepén Ausztriában – kezdte történetét Dávidné Szabó Éva. – Mentőhelikopterrel vittek az eisenstadti kórházba nyaki sérüléssel. Az intézményben viszont nem foglalkoztak velem, nem is volt szimpatikus a környezet, így nem engedtem, hogy megműtsenek. Hazaszállíttattam magam, hogy Szegeden végezzék el a beavatkozást.A szegedi pedagógust az ausztriai kórházból egy nyakmerevítővel engedték el, melyet nem is rögzítettek megfelelően. Így mire hazaért, a csigolya 1 centiméterrel elcsúszott, veszélyesen közel került a gerincvelőhöz. – Elég lett volna egy rossz fejmozdulat, és meghal – mondta el Barzó Pál , az SZTE Idegsebészeti Klinika intézetvezető professzora. Nem ez volt azonban az egyetlen probléma.– A gerincvelő, az idegek és az agyat ellátó erek közvetlen közelébe kellett a titáncsavarokat a csigolyába fúrni, hogy rögzítsük. Mindezeket anatómiából persze megtanultuk, hol futnak, a tényleges elhelyezkedésük azonban egyénenként változó. Természetesen CT- és MR-vizsgálatok után látszódott, hogy ezek hol vannak, ilyenkor mégis nagyon nehéz a műtét, hiszen tizedmillimétereken múlhat a siker vagy a kudarc. A 3D-nyomtatás ezért hatalmas segítség volt: 3D-s kép alapján Enyedi István programozó kinyomtatta nekünk az érintett csigolyaszakaszt, azon pedig pontosan lemérhető volt még a beavatkozás előtt, mekkora csavarok kellenek, és azokat honnan hova kell befúrni – mondta el a professzor. Hozzátette: sterilizálás után még a műtőbe is bevitte, így az operáció közben is tudta ellenőrizni munkáját.Dávidné Szabó Éva keddi műtétje már a második volt, melyet a klinikán 3D-nyomtatvánnyal előre megterveztek, mostantól pedig rutinszerűen használják ezt az eljárást, mely egyébként Nyugat-Európában is még csak most kezd elterjedni.