Mákjuk volt az algyőieknek - galéria

A mák termesztése a Római Birodalomban terjedt el széles körben és ekkor különült el a termesztés célja szempontjából a két fő irányzat: Európában elsősorban az élelmiszerként használt mag, illetve a belőle nyerhető olaj, míg Ázsiában az éretlen tokból nyerhető ópium vált elsődleges termékké. Persze Európában is használták kábító hatású tokját: az ebből főzött teával nyugtatták-altatták a síró kisgyermekeket. Az ópiummal kapcsolatos hagyományok miatt a mák termesztésére, sőt néhol a mákszemek felhasználására is szigorú szabályok érvényesek. Sok arab országban vagy Szingapúrban például tiltott, a többi kábítószerrel egy besorolás alá esik. Magyarországon a mák fogyasztása nem korlátozott, de hatóanyag-tartalmára szigorú szabályok érvényesek, és termesztése étkezési célú fajta esetén is csak 500 négyzetméternyi terület alatt nem igényel külön adminisztrációt.

- A három unokám nagyon szereti a mákos édességeket. Különösen a bejglit és a gubát, de ezek csak karácsonykor kerülnek az asztalra - mondta Bakó Ferencné Magdi. Az algyői asszony szombaton sós süteményekbe kevert mákszemeket és vitte a helyi EzerJóHázba, ahol egész nap az idei év gyógynövényévé választott mákot ünnepelték a résztvevők.- Szeretek sütni-főzni, és a mák fontos része a konyhámnak. Mákos tészta, kukoricaganca, torta készül belőle. A mákot termelőtől vásárolom a Mars téri piacon. Az előrecsomagolt bolti nem mindig finom: előfordult, hogy kesernyés volt az íze - magyarázta. A legtöbb algyői édességekhez használja a növényt, ám komoly gyógyhatása is van a máknak. - A nyers mákgubóban magas az ópiumtartalom, amiből fájdalomcsillapítókat gyártanak - magyarázta Berek Ágota, az Ezerjófű Kert vezetője. Kertjükben a számos gyógynövény mellett természetesen a mák is megtalálható.- Egy magyar eljárásnak köszönhetően már a száraz mákgumóból is tudnak ópiumot kivonni. De a háziasszonyok főleg élelmiszerként találkoznak vele, és fogyasztása így is egészséges. A mákban található magas zsíros-olaj tartalom erősíti az ereket segít és serkenti az agyműködést. A mákszemben sok a kalcium, ami könnyen beépül a csontokba és erősíti őket - mondta.Mákból többféle erősségű növény létezik, ránézésre nem lehet eldönteni, hogy a magból serkent növényben milyen koncentrációban vannak az ópium alkaloidái. A mák termesztésének kulcsmomentuma a vetés: egyrészt nagyon korán, amint a hó elolvadt, el kellett vetni. Másrészt az apró magokat könnyen viszi a szél, ezért régebben csak teljes szélcsendben vetettek. A mák kelése egyáltalán nem volt biztos, több babona kapcsolódott hozzá: a legfontosabb, hogy nemcsak az időjárásnak, hanem a vetést végző személynek is csendesnek kellett lennie. A mákot vető asszonyhoz hiába szóltak, ha jó termést akart, nem válaszolt. Társaságban, ha kínos csend uralkodott, azt mondták: "mákot lehetne vetni".