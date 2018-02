Makóról indult a Ford T-modell - világautó a Vedres aulájában

Az érdeklődés középpontjában. 99 éves kiállítási darab. Fotó: Karnok Csaba

– A Ford T-modell 110 évvel ezelőtt kezdte meg hódító útját, hiszen akkor a Tin Lizzy névre keresztelt autó páratlannak számított – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói múzeum igazgatónője a megnyitón. A Bádog Böskének becézett kocsival a tervezők célja az egyszerűség és a megfizethetőség volt – és mindkettő sikerült. Ezzel a modellel indult az autóiparban a tömeggyártás, több mint 15 millió készült belőle 1908 szeptemberétől 1927 októberéig. Egészen az 1970-es évekig kellett várni az autóiparnak, hogy ezt a szériát túlszárnyalja.Műszakilag is sok újdonság volt az 544 kilós, 22 lóerős, négyhengeres motorral és kétsebességes váltóval szerelt, 60 kilométer/órás végsebességre is képes autóban – az aulában egy 1919-es évjáratú modell látható. A tervezésében oroszlánrészt vállaló Galamb Józsefről kiderült, Szegeden is járt iskolába, de már Budapesten diplomázott, 1901-ben. Nemcsak akkor volt minden tárgyból jeles, később is számos szakmát szerzett, így – egyebek között – kovács, kútfúró, rézöntő és kazánkezelő végzettséggel is büszkélkedhetett.

Egy, a Magyar Autóklubtól nyert 300 koronás ösztöndíjjal indult világgá, először Németországba ment, majd Amerikába. 1905-ben telepedett le Detroitban, ahol rajzolóként kezdett a Fordnál, majd gyorsan lépegetett felfelé a szakmai ranglétrán. Egészen 1944-ig dolgozott Henry Ford mellett, aki nagyon megbecsülte – a legendák szerint a fizetése annyi volt, mint az amerikai elnöknek.Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója a megnyitón a magyar kreativitás jelképének nevezte az autót, méltatta makói születésű tervezőjét, és kiemelte, hogy a modell sikerében döntő tényező volt a megfizethetősége. – Kevés olyan találmány van, ami ennyire megváltoztatta volna a világot – fogalmazott.A kiállítás február 16-áig, 10–16 óra között ingyenesen látogatható Szegeden, a Horváth Mihály utca 2–6. szám alatt – a csoportosan érkezőknek célszerű előzetesen bejelentkezni.