Mancika néni bennégett a házában

Kigyulladt egy családi ház délelőtt az ásotthalmi Jókai utcában. A kiérkező helyi, ruzsai és szegedi tűzoltók percek alatt eloltották a lángokat. A ház átvizsgálásakor az egyik szoba ajtajában találták meg az ott lakó idős asszony összeégett holttestét. Az elsődleges adatok szerint az áldozat a tűzben vesztette életét – tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az MTI-t.



Péntek délután, amikor ott jártunk, még dolgoztak a házban a rendőrök és a tűzoltók. A vizsgálat érdekében távolabb küldtek bennünket, de az egyik utcára néző, elszenesedett szobaablakon látni lehetett, mennyire kiégett a háznak az a része. A füstszagot is érezni lehetett. A szomszédban lakó Szénási Istvánné nem látta az esetet, mert éjszakás volt, aludt délelőtt. Fél 12 körül hívták fel a munkahelyéről, hogy nem nála történt-e baj. Akkor vette észre a füstszagot, és kisietve a házból látta a szomszédban a sok tűzoltót.



– Ugyanaz történhetett, mint négy éve. Akkor is kigyulladt Mancika néni háza, akkor mi mentettük ki a fiammal – idézte fel a korábbi esetet a szomszéd. Elmondta, nyolcvanéves lehetett az asszony, egyedül lakott. Noha rendezettek voltak az anyagi körülményei, a fia, majd a férje elvesztése után depressziós lett, és nem figyelt a környezetére. Az utóbbi években az egészsége is meggyengült, és szellemileg is kezdett leépülni. A szomszéd szerint voltak tiszta időszakai, de előfordult, hogy nem tudta, mi történik körülötte. Ajánlotta az asszonynak, hogy kérjen segélyhívó telefont, de azt nem akarta. Mivel a szomszédot támadások érték, hogy nem önzetlenül támogatja az idős nénit, megbeszélte vele, hogy nem jár át hozzá. Egy rokon látogatta olykor-olykor.



A korábbi tűzről a szomszéd elmesélte, hogy négy éve a néni egyedül a konyhai sparhelttel fűtött. Onnan pattanhatott ki a szikra. És mert a konyhája tele volt papírral és más szeméttel, az könnyen lángra kaphatott. A ház eleje borult lángokba, a fák is megperzselődtek. A szomszéd a fiával mezítláb, köntösben rohant át oltani.



Víz nem volt a házban, a gémeskútból igyekeztek húzni, de annak elszakadt a kötele. Így hosszabb időbe telt, mire a tűzoltókkal együtt megfékezték a lángokat. Mancika néni akkor nem sérült meg, a korábbi polgármester segítségével a gondozási központban helyezték el azokra a hónapokra, amíg a tetőt és a konyhát újra használhatóvá tették.



A pénteki tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem műveleti szolgálata tűzvizsgálati eljárásban tisztázza.