Már 29 kanyarógyanús betegről tudnak - civilek is elkapták

29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint - közölte Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján kérdésre, szerda délutáni adatokra hivatkozva.Elmondta: a betegek ellátása zajlik, a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll.Először a makói kórházban ütötte fel a fejét a megbetegedés , vélhetően egy Romániából érkezett beteg ellátása miatt - erősítette meg. Március 8-án pedig megírtuk: a szegedi klinikákon is megbetegedett egy egészségügyi dolgozó . A megbetegedettek számával kapcsolatban csütörtök délután várható újabb adat - tette hozzá a miniszter, aki azt is elmondta, hogy minden megbetegedettnek volt védőoltása. Európa-szerte már négyezer kanyarós beteget tartanak számon