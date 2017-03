Már 31 kanyarós van országszerte - azonosították a vírusgazdát, aki bevitte Makóra a kórt

óta a sajtótájékoztató az egyetlen kommunikációs forma a kanyaróval kapcsolatosan, az egészségügyért felelős államtitkárság özpontosította ugyanis a tájékoztatást és területi szinten hírzárlatot rendeltek el. A érdéseket a fővárosba kell elküldeni, szerdai e-mail-ünkre azonban ütörtö ön kaptunk csak választ, akkor is annyit: a kollégá leterheltsége miatt interjút nem tudnak adni és javasoltá , hogy ísérjü figyelemmel a sajtótájékoztatót. Az ott elhangzottakból azonban szintén nem derült ki, amire íváncsiak lettünk volna, vagyis az, hogy Csongrád megyében hány fertőzöttet tartanak nyilván.



Nem ismerték el, hogy Románia fertőzte le Európát

Florian Bodog román egészségügyi miniszter szerint a "nomád" lakosság köréből indult az a kanyarójárvány, amelyben több mint 3400-an betegedtek meg, és amely eddig 17 halálos áldozatot szedett - írja az MTI.

Pénteki sajtóértekezletén a tárcavezető kérdésre sem akarta kommentálni a külföldi szakhatóságok azon megállapításait, hogy Romániából került át a megbetegedés más uniós országokba is, csak annyit volt hajlandó elismerni, hogy Magyarországon és Olaszországban is ugyanannak a vírustörzsnek a jelenlétét mutatták ki, amely a romániai kanyarós megbetegedéseket okozta.

Leszögezte: kizárólag olyanokat fertőz meg a vírus, akiket nem oltottak be kanyaró ellen. "Sem Romániában, sem Magyarországon vagy Olaszországban nem betegedtek volna meg a gyermekek, ha megkapták volna az oltást" - jegyezte meg a román miniszter. Ez Magyarországgal kapcsolatban biztosan nem igaz.

A tárcavezető azt mondta, nem volt hiány a vakcinából a járvány kezdete óta, Románia jelenleg is négy hónapra elegendő tartalékokkal rendelkezik. Elmondta: az ország 40 megyéje közül 37-re kiterjedő mostani kanyarójárvány tavaly februárban indult a Kolozs és Beszterce megye határán élő "nomád" népesség köréből, ahol ugyanaz a vírustörzs jelent meg, mint amely az olaszországi megbetegedéseket okozta.

Bodog ismét felhívást intézett a szülőkhöz, hogy oltassák be gyerekeiket, hiszen ez az egyedüli módja a kanyarós megbetegedés megelőzésének. Az első kanyaróellenes oltást a romániai gyerekek alig 80, míg a másodikat csak ötven százalékuk kapta meg. Európában elmondása szerint nyolc olyan ország van, ahol a lakosság kanyaróellenes átoltottsági aránya 90-95 százalékos, másutt az arány a romániaihoz hasonló.

A tárcavezető a közvélemény támogatását kérte abban, hogy a tárca egy szigorúbb oltási törvényt fogadtathasson el, amely a jövőben hozzájárulhat a mostanihoz hasonló járványok kialakulásához.

Oroszi Beatrix elmondta, az ország tizenegy megyéjéből jelentettek kanyarógyanús eseteket, minden megyében egy, maximum ét betegséggyanút, tehát ezek szórványos esetek. Hangsúlyozta, a lakosság egészét özvetlenül érintő járványveszély nincs., akitől a fertőzés valószínűleg kiindult a makói kórházban. Utólag vett vérminta igazolta a kanyarós megbetegedést, a román beteg nem volt oltva a betegség ellen.