Már a busz is alig tud rajta közlekedni - Felújítják a tompaháti utat, eltűnnek a kátyúk

A kátyúk annyira ellehetetlenítik a normális közlekedést, hogy az egyik kenyeres beszállítócég már nem is megy ki a településrészre. Fotó: Kovács Erika

– Talán harmincéves vagy még régebbi a tompaháti út aszfaltja – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. – Kátyúzták ugyan az utat rendszeresen, de az csak „tűzoltás" volt. Mára majdhogynem járhatatlanná vált.– Az autóbusz-közlekedés is nehézkessé vált. A közlekedési társaság már pedzegette, hogy ha tovább romlik az út állapota, nem tudnak kimenni Tompahátra. Az egyik kenyeres beszállítócég is az út állapota miatt fejezte be a tompaháti tevékenységét. Még jó, hogy a másik vállalta a kátyúk kerülgetését, különben kenyér nélkül maradtak volna a tompaháti lakosaink – sorolta a derekegyházi polgármester.Tompahát Derekegyház külterülete, mintegy 250 lakossal. 8,2 kilométerre található a faluközponttól. A tompahátiak végső elkeseredésükben aláírást is gyűjtöttek annak érdekében, hogy javuljanak a közlekedési feltételek. – Farkas Sándor országgyűlési képviselő segítségét kértük, hogy próbáljon segíteni az út felújítása ügyében. Most már látjuk az alagút végét. Még néhány hét, és sima úton lehet eljutni Derekegyházra – jelentette be Szabó István.Az útfelújításra hazai forrásból kapott támogatást az állami szakasz fenntartója, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A kivitelezés már elkezdődött, első lépésben a cserjézéssel. Az útalapot, ahol szükséges, megerősítik. Új burkolatot is kap a 8,2 kilométer hosszúságú útszakasz. – Az aszfaltozásnál lesz majd némi kellemetlenség. Erről a közútkezelő cég képviselőjével tartottunk a Tompaháton élőknek egy lakossági fórumot. Az út 4 méter széles. Az aszfaltozás ezért nem félpályán, hanem teljes útszélességben történik. Reggel 7 és 17 óra között szükség esetén a mentők és a tűzoltóság jutnak be a faluba a betonos úton, más nem – hívta fel a figyelmet a polgármester.Szabó István beszélt arról is, hogy kijelöltek egy földutat, amelyet az aszfaltozás időszaka alatt használhatnak a tompahátiak. Egy vállalkozó addigra elvégzi a szükséges karbantartási munkákat. Ha esős lesz az idő, akkor az önkormányzat terepjárókat vet be, hogy segítse a tompahátiak közlekedését.– Úgy tudjuk, optimális esetben 16 napig tart majd a teljes szakasz aszfaltozása. Kérjük a lakosság türelmét. Úgy gondolom, megéri a kényelmetlenséget, hogy utána jó úton lehessen közlekedni – mondta Szabó István.