Már a héten elítélhetik a Szatymazi utcai gyilkost

Előkészítő ülést tart szerdán az újévkor a szegedi Szatymai utcában történt gyilkosság ügyében a Szegedi Törvényszék. Ezt az új büntetőeljárási törvény teszi lehetővé. Az új szabálynak köszönhetően ha a vádlott elismeri a bűnösségét, amit a bíróság és az ügyész is elfogad, akkor már aznap jogerős ítéletet hozhatnak, amivel lezárhatják az ügyet. A Szegedi Törvényszéken egyébként már volt példa ilyenre, de közel sem ilyen súlyos ügyben.



Ahogy korábban megírtuk, a Szatymazi utcában január 1-jén ölte meg barátnőjét egy szerb– magyar kettős állampolgárságú férfi, reggel 7 és 9 óra között. A vád szerint a férfi és barátnője tavaly december 30-án utazott Szegedre szilveszterezni.



A fiatal lány rokonának lakásában szálltak meg. December 31-én előbb a lakásban találkoztak ismerőseikkel, majd egy szórakozóhelyre mentek. A lány a 29 éves férfival a buli közben berúgott. Miután reggel visszamentek a szállásra, a barátnője azt mondta, hogy az ivás miatt szakít vele. Ezt a férfi látszólag elfogadta, és mindketten lefeküdtek aludni. Nem sokkal később azonban a férfi felkelt, és a lánynak esett.



Fojtogatta, és a fejét többször is a falba verte. A lány belehalt a verésbe. Ezután a férfi megkísérelte felvágni az ereit, de nem sikerült neki. Később szólt az egyik szomszédnak, hogy hívja a mentőket és a rendőrséget. Ha elítélik, akár 15 évet is kaphat.