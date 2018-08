Már a látogatók is megfigyelhetik a Szegedi Vadaspark új jövevényeit: elő-előbújnak a szurikátabébik

Féltestvérek a szegedi szurikátacsapat legkisebb tagjai. Fotó: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

A szurikátakölykök feltehetően féltestvérek, különböző anyától származhatnak. A nevelésükben az egész csapat szerepet vállal, ahogy a szurikátacsaládokban ez megszokott.A hosszú évek óta a Szegedi Vadaspark látogatói közt végzett felmérésben a legnépszerűbbnek választott szurikáták Dél-Afrikában élő kisragadozók, amelyek főként rovarokkal, apró gerincesekkel, tojásokkal táplálkoznak, de sok növényi eredetű táplálékot is fogyasztanak. Egyik kedvelt csemegéjük a skorpió, amelyet a szegedi állatkertben rovartáplálékkal helyettesítenek.A 700 gramm körüli testtömegű cibetmacskafélék szorosan együttműködő családokban élnek, amelyek egymással azonban időnként véres harcokat is vívhatnak. Kiterjedt üregrendszereket ásnak, amelyek védelmet biztosítanak számukra a ragadozókkal szemben. A csapatban a legmagasabb rangú hím és nőstény párzik. A szurikáták utódjai – tizenegy hetes vemhesség után – október és március között vakon és szőrtelenül jönnek a világra.Hasonlóan a rágcsáló prérikutyákhoz, a szurikáták is őrszemeket állítanak, amelyek felegyenesedve figyelik a veszélyt, és azonnal az üregeikbe menekülnek, ha bármi gyanúsat észlelnek. Bár a vadasparki erdőben több olyan állat él, amely akár veszélyes is lehetne rájuk, a figyelmüknek köszönhetően sosem történt „baleset".