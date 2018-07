Már a vikingek is rúgták a bőrt

De azt tudtad, hogy már időszámításunk előtt is játszottak a futballhoz hasonló játékokat az emberek?



Ugyan nagyon kezdetleges formában, de már 2000–3000 évvel időszámításunk előtt is fociztak. Kínában tsu-küh néven nevezték, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy rúgni a labdát. Közép-Mexikóban tömör kaucsuklabdával játszották a talcstlit, az ókori rómaiak harapastum néven ismerték a rögbi, vagyis az amerikai futball egyik távoli elődjét.



Utóbbiak, vagyis a rómaiak még hódító útjaikra sem indultak el labda nélkül, egy szőrrel bélelt, felfújt hólyaggal ütötték el a harcok közti időt. A legenda szerint még a vikingek is rúgták a bőrt, bár ők az igazit: az elesett ellenség levágott fejével játszadoztak szabad perceikben. Később Európában is számos változatát játszották a labdajátékoknak, ám csak a 19. században fektették le a pontos szabályokat.