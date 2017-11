Már applikáció is segíti az ajánlatkérők és az ajánlattevők munkáját - a közbeszerzésről tanácskoznak az ELI-ben

Közbeszerzés – Verseny – Pályázat címmel rendez kétnapos konferenciát a Szegedi Tudományegyetem az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpontban. A tanácskozás tegnapi megnyitóján Fendler Judit, az SZTE kancellárja megköszönte a lehetőséget, hogy az Európai Unió leginnovatívabb kutatóhelyszínén jöhettek össze.– Aki innovációval foglalkozik, annak gyógyíthatatlanul optimistának kell lennie, hiszen bíznia kell abban, hogy van jövő – kezdte beszédét Szabó Gábor rektor, aki úgy fogalmazott, terpeszben áll a lövészárok mindkét oldalán, mert a közbeszerzéseknél a forrásokkal felelősen kell elszámolni.Balogh Elemér, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja azt mondta, ma olyan világban élünk, a drónok és az önvezető autók korában, amelyben egy jogtörténész botladozva jár-kel. – A jogtudomány soha ilyen komoly kihívásokkal nem nézett szembe, mint napjainkban. A közbeszerzés is pont ilyen, hiszen sem a Római Birodalomnak nem volt ilyen problémája, de ha Deák Ferenc feltámadna, ő is elcsodálkozna ezen a jogi helyzeten. De kijelenthetem, hogy a jogtudományi szakma készen áll – zárta szavait a professzor.Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetőjének köszöntőjét követően szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. A sort Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke nyitotta aktualitásokról szóló prezentációjával, amelyben beszélt a közbeszerzésről szóló új törvényről is. Az elnök tapasztalata szerint a közbeszerzéseknél a műszaki előkészítésnél a leggyakoribbak a hiányosságok.

Kijelentette, az Unió jelentése szerint Magyarországon a közbeszerzések átláthatósága 100 százalékos, majd bemutatott egy olyan, okostelefonokra és tabletekre készített applikációt, amely az ajánlatkérők és az ajánlattevők munkáját is egyszerűsíti. Ez letölthető a www.kozbeszerzes.hu oldalról, a Google Playről vagy az Apple Store-ból is.

