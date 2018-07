,,Már az édesapám is tudja, hogy ki az a Vasember!" - Az a gyerek, akit korábban csúfoltak, ma már több százezret keres

Manapság felnőtt emberek is érdeklődnek

– A geek egy gúnynév, ami a fantáziavilághoz vonzódó emberekkel kapcsolatos sztereotípiákon alapszik. Eszerint a geek egy otthonülő, pattanásos, túlsúlyos számítógépfüggő – nyilatkozta lapunknak Szilágyi Botond, a szegedi LvL Up eSport Bár tulajdonosa.– A geek kultúra mindent magában foglal, ami fantáziavilághoz köthető, a számítógépes játékoktól a könyveken át egészen a társasjátékokig, és egy alaposabb jártasságot feltételez az adott világ kapcsán. Mivel az előző generációkat is érintette a fantáziabirodalom, már az édesapám is tudja, hogy ki az a Vasember, és teljesen elfogadott, hogy manapság felnőtt emberek érdeklődnek ezek után. A játék az egyik legjobb kikapcsolódási lehetőség. Ha csak összeülünk a haverokkal sörözni, az is király dolog, de megszervezni egy társasjátékestet, amire felkészülünk, az minőségibb időtöltés, ami a gyerekek esetében rendkívül készségfejlesztő. Jelenleg a programozók keresnek a legtöbbet, és az a gyerek, akit korábban az iskolatársai azért csúfoltak, mert otthon ült, és számítógépezett, ma már több százezret keres mobilos applikációk készítésével. Például a Minecrafttal való játékot az iskolai tananyag részévé tenném, hiszen a legózás modern, végtelen lehetőséget magában rejtő, kreativitást fejlesztő szoftververziója – magyarázta a szegedi tulajdonos.– A kiskorúaknak böngészni az interneten sokkal veszélyesebb, mint megengedni, hogy játsszanak a gépen. Az interneten nincsenek korlátok, és pornográfiától kezdve mindent megtalálhatnak a gyerekek, viszont hasznos információt is, végtelen mennyiségben. Nem értek egyet azzal a nézettel, hogy agresszívvá válhatnak a gyerekek a gépezéstől – aki a való életben nem erőszakos, az egy játék hatására sem lesz az. Ugyanez vonatkozik az epilepsziára: sajnos aki hajlamos rá, az valóban rohamot kaphat. Jelenleg ugyanannyi negatívumot tudnék felhozni a számítógépezés mellett, mint ellene, de a legfontosabb, hogy őszinte, bizalomteljes legyen a szülők kapcsolata gyermekükkel, csakúgy, mint az élet minden más területén is – hangsúlyozta Szilágyi Botond.– Szerencsére egyre több embert ér el a geek kultúra, a fiataltól az idősig – megfordult már nálunk tanár és bankár is – mesélte Nagy Erik, a BarCraft Szeged üzletvezetője. – Ennek a szubkultúrának a népszerűsége egy alapvető emberi vonásunkra vezethető vissza: szeretünk közösségbe tartozni, és örülünk az olyan visszajelzéseknek, hogy nem vagyunk egyedül az érdeklődési körünkben, ezért is ennyire népszerű a fantáziavilág – fejtette ki Nagy Erik.– Persze ha valaki egész nap gépezik, az probléma, ez főleg nyáron fordulhat elő a gyerekeknél, de alapvetően közösségteremtő ereje van a geekségnek. Általában akik sokat ülnek a gép előtt, egészségtelenül étkeznek, sok energiaitalt isznak, és nem tartják meg a mértéket. A profi e-sportolók jó példát adhatnak a fiataloknak, hiszen azért, hogy a számítógépes bajnokságokon jól teljesítsenek, eljárnak edzeni, olvasnak, tanulnak, meccseket elemeznek, erről azonban nem értesülnek a rajongók, csak a sikereikről. Aki a különböző videómegosztókon közvetíti azt, ahogy játszik, legtöbbször rossz hatással van a gyerekekre, hiszen pénzszerzés az elsődleges cél, és nem a jó példa mutatása. Mivel ezeknél az úgynevezett streamereknél nincs szűrés, ha olyan feltöltőt néznek a gyerekek, aki trágár, és például dohányzik, az a minta ráragad az őket nézőkre. Nálunk alapszabály, hogy ne káromkodjanak a vendégek, és ne agresszívkodjanak, mert ezt egy kulturált vendéglátóegységnek szeretnénk megtartani, és egy jó közösségnek – mondta Nagy Erik.