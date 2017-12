Már az egyetemen is van sportorvos: hallgatókat és a vízilabda-utánpótláscsapatot szűrik most a rendelőben

Dajcs Trisztán Sámuel versenytáncos tanácsadásra érkezett a sportorvosi rendelésre. Mikulán Rita és Sasi Viktor az adatokat értékeli. Fotó: Török János

Két éve hozták létre a Szegedi Tudományegyetem Sportorvostani Tanszékét, amelynek szeptember óta rendelője is működik, vagyis az elméleti képzés immár gyakorlati helyet is kapott.– Sportorvostant korábban nem is tanultak az orvostanhallgatók, erre mindössze négy éve van lehetőségük. Két évig csupán oktattuk ezt a tárgyat, ezt követően alakult meg a tanszék – mesélt a kezdetekről Török László, az SZTE Sportorvostani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Az idei tanévben pedig újabb nagy lépést tettek előre: bár egyelőre csak heti egy napon, de elkezdődött a sportorvosi rendelés is a traumatológiai klinikán, ahol a gyakorlatot is megszerezhetik a kurzust felvevő hallgatók.– Szeptemberben igyekeztünk minél több egyetemistát megszólítani, és kitöltetni velük egy kérdőívet a sportolással összefüggő egészségügyi kockázatukra vonatkozóan – mesélt eddigi munkájukról Mikulán Rita sportorvos, a tanszék adjunktusa. – Az ebbe a rizikócsoportba tartozó fiatalokat igyekeztünk feltérképezni, hiszen sokan sportolnak úgy, hogy nem is tudnak róla: ezzel akár veszélyeztethetik is az egészségüket. A napokban kezdtük el behívni a rendelőbe azokat, akiket a kérdőívek alapján kiszűrtünk.

A közel ezer érintett egyetemista mellett az egyetemi sportorvosi rendelésen elkezdték a városi vízilabda-utánpótláscsapat szűrővizsgálatát is, amely a klasszikus sportorvosi vizsgálatnál lényegesen részletesebb: pszichológiai, mozgásszervi és kardiológiai ellenőrzést is magában foglal.– A sportolók sokszor nem panaszkodnak: kisebb fájdalmakkal is tovább edzenek. Ezzel azonban akár nagyobb bajt is okozhatnak, hiszen a kezeletlen sérülések súlyosabbá válhatnak – magyarázta Török László. Ezen a rendelésen sportorvosi beállítottságú team szűri ki ezeket a problémákat: a traumatológus Török László mellett Sasi Viktor kardiológus és Kómár Rita pszichológus foglalkozik velük. A klinikai háttérnek köszönhetően pedig a szakorvosi vizsgálatok is jóval gyorsabban elérhetővé válnak, mint egy egyszerű sportorvosi beutalóval.A klinikai rendelést szeretnék a közeljövőben heti háromnaposra kiterjeszteni, hogy a profilt tovább bővíthessék versenysportolók számára működtetett életmód- tanácsadással. A rendelés mindezek mellett tudományos célokat is szolgál, hiszen jelentős adatbázist hoznak majd létre a különböző vizsgálatok alapján.