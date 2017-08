Már csak egy hét, és a Tisza mindkét partján főzik a halászlevet

A nosztalgiáé a főszerep



Papós Zoltán fesztiválszervező a programokról szólva elmondta, a tavalyi jubileumi sztárvendégek után idén a nosztalgiáé a főszerep: fellép majd az Irigy Hónaljmirigy, a Zsomboys, a Gera Fivérek, a Disco Express és a vasárnapi tűzijáték előtt a 3+2 együttes. A délutáni programok előtt a zenét minden délután a Tisza Rádió Plusz élő üzenőműsora szolgáltatja.

– Idén már néhány amerikai államban is nagykorú a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, amit idén szeptember 1. és 3. között rendezünk meg a Tisza két oldalán: a Huszár Mátyás rakparton, az újszegedi Partfürdőn és a szabadstrandon – kezdte a szegedi halünnep sajtótájékoztatóját csütörtökön a fesztivál szülőatyja és főszervezője, Frank Sándor mesterszakács és csárdagazda. Frank sajnálattal jegyezte meg, hogy a bajai után a tiszai halászlé is hungarikum lett, pedig jobban örültek volna neki, ha a szegedi halászlé elnevezés kapja meg a címet.A fesztiválhoz két jótékonysági akció is csatalakozik. Az egyik a KÉSZ II. Rotary Jótékonysági Gumikacsaverseny szeptember 2-án, szombaton. Az egyesület nevében Gortva-Kónya Mónika elmondta, 14 órától ötezer gumikacsa úszik majd a Tiszán. Ebben az évben is jótékony célért úsznak a kacsák: a rotarysok a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületét támogatják. A másik kampányban, amely a Tekerj, hogy segíthess! elnevezést kapta, hátrányos helyzetű gyerekek étkezéséért tekerhetünk. Szintén szombaton a görgőkre szerelt biciklin versenyezhetünk egymással. Minden letekert kilométer három gyermek napi étkezését biztosítja.Takó Zsuzsanna fesztiválszervezőtől megtudtuk, annak ellenére, hogy a Belvárosi híd alatti Pajta már nem üzemel, a fesztivál idejére ismét benépesül a népszerű vendéglátóhely. Az újszegedi Partfürdőn a halászlevet főző 80 csapatból 22-en neveztek a halászléfőző versenyre.A halfesztivál állandó kísérőrendezvénye a Somogyi-könyvtár kiállítása az első emeleti folyóirat-olvasóban. Idén is Frank Sándor gyűjteményéből válogattak, az idei téma a 60-as, 70-es évek szegedi éttermeinek halételei. A kiállítás egyik darabja lapunk, a Délmagyarország 1975-ös falinaptára, amelyen többek között az akkor nyíló Hági étterem halételeit reklámozták.A szegedi halfesztivál már déli szomszédaink érdeklődését is felkeltette: mint Nacsa József, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szálloda-, vendéglátó és turisztikai szakosztályának elnöke elmondta, szerb újságírók és turisztikai szakemberek húszfős csoportja érkezik jövő hétvégére városunkba.