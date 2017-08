Már csak ketten ülnek előzetesben: 3 év elteltével sem zárták még le a vadasparki játszótérügy nyomozását

„Az ügyben a nyomozás határideje 2017. szeptember 24. napján telik le. Fentiek okán vádemelésre még nem került sor" – tájékoztatta lapunkat Szanka Ferenc csoportvezető ügyész, szóvivő. A Délmagyarország több mint három éve, 2014 júniusa óta foglalkozik. Az azóta már felszámolás alatt álló cég 185 millió forint pályázati pénzből és saját forrásból építette megA Titan korábbi ügyvezetője és tulajdonosa, aki több szálon is köthető a Fideszhez, egy trafikos cégben is érdekelt. Tavaly zár alá vette a vagyonát a NAV dél-alföldi bűnügyi igazgatósága, amely 2014 ősze ótaA gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég közbeiktatásával a játszótérügyben, amelyben már többször meghosszabbították a nyomozás határidejét (2016. április 22.: 200 milliót loptak el a gyanú szerint). Tavaly áprilisban úgy tájékoztatott az ügyészség, megalapozott a gyanú, hogy az Európai Unió által támogatott vadasparki projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési értéknek csupán 15-20 százaléka volt.Két gyanúsítottal szemben a legszigorúbb kényszerintézkedést alkalmazták, előzetesbe helyezték őket. A harmadik gyanúsított szökésben volt, ellene pénzmosás miatt még tavaly nyáron bocsátottak ki elfogatóparancsot, ami eredményre vezetett (2017. január 27.:).Idén április 27-én arról tájékoztatta lapunkat az ügyészség, hogy előterjesztést tettek a Legfőbb Ügyészségnek a nyomozás határidejének további négy hónappal történő meghosszabbítására. Arra voltunk kíváncsiak, hogy lezárult-e már a nyomozás, és emeltek-e már vádat. Erre válaszolta a cikkünk elején olvasható mondatot az ügyészségi szóvivő. Szanka Ferenc még elmondta, az eljárásban három gyanúsított került előzetes letartóztatásba, közülük ketten jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak.