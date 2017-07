Már csak napjai vannak a lila ötezresnek és a barna kétezresnek

Pálfi Gyula őstermelő Fotó: Karnok Csaba

– Próbálja minden vevő elsózni a régi pénzeit. Mi az elmúlt egy hétben egy csomó régi két- és ötezrest kaptunk – beszélt tapasztalatairól tegnap a Tanyasi hús Mars téri boltjában dolgozó Slivkáné Zsíros Éva.A tőkehúsokat áruló nő és kolléganője, Engi Zsoltné sem bosszankodik azonban emiatt: továbbadják, amint tudják.

Megkérdeztük azt is, mi a véleményük a márciusban bevezetett új bankókról. Már megszokták őket – mondták. Nem keverik össze a két- és húszezrest, amitől – ahogy korábban megírtuk – egyöntetűen tartottak a kereskedők és a vevők is (2017. március 7.: Mindenki tart az új kétezres bankótól ). Ha pedig egy hét múlva jön valaki régi pénzzel, annak már a bankot javasolják, ők nem fogadják el – közölték. Úgy látják azonban, a vevők többsége tisztában van vele, hogy csak jövő hétfőig fizethetnek a lila ötezressel és a régi barna kétezressel.– Én nem tudtam róla, de jó, hogy mondja! Még a múlt héten is kaptam régi kétezrest, de azt hiszem, már nincs meg – mondta Ördögh Sándorné, miközben a pénztárcájában ellenőrizte a bankókat. Csak újak voltak benne. Ismerőse, Gere Márta már hallott a közelgő bankjegycseréről. – Volt, hogy úgy adtak vissza a boltban mostanában, de rögtön tovább is adtam – magyarázta.– Amikor hallottam róla, hogy csak július végig használható, rögtön megszabadultam tőlük. Nem volt nehéz: csak a postára mentem el, hogy befizessem a számlákat – mondta el a nagycsarnokban tepertőt vásárló Mária, aki nagyjából két hete látott utoljára a régi bankókból.A füstöltárut kínáló kisteleki Bényi Zoltán azt mondja, alig-alig kap már régi pénzt: 7-8 ötezresből legfeljebb egy, ami régi. A szomszéd standnál Pálfi Gyula is csak ritkán találkozik a régi bankjegyekkel, szerinte nagyrészt már túladtak rajta a vásárlók. – Ha valaki kedden is régi pénzzel akar fizetni, én elfogadom. Az is annyit ér, mint a régi. Majd a postán beváltják – tette hoz