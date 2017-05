Már csak pár napig látható a nagy sikerű Mucha-kiállítás a Reök-palotában

Tárlatvezetés Selmeczivel



Selmeczi Tibor humorista, újságíró e témakör mentén tart szubjektív tárlatvezetést a palotában április 30-án, vasárnap 18 órától. A szigorúan szubjektív tárlatvezetésre csupán az 500 forintos tárlatjegyet kell megvásárolni, mely a 10. jubileumát ünneplő REÖK születésnapi kedvezményeként később levásárolható másik kiállításra, programra, ajándéktárgyra vagy akár Szabadtéri-jegyre is.

Mucha Írisze – a Reök-palotában is felfedezhetjük ugyanezt a szecessziós motívumot.

Megnyitójától kezdve kiemelt érdeklődés kíséri a szecesszió legnépszerűbb alkotójának, Alfons Muchának a kiállítását a REÖK-ben. Eddig rengetegen voltak kíváncsiak a buja motívumokkal körülvett, ikonikus nőalakokra, melyek halhatatlanná tették a cseh képzőművészt. A kiállítóház elmúlt tíz évének egyik legsikeresebb tárlatát azonban már csak bő egy hétig, május 7-éig nézhetik meg a látogatók.A gyönyörű szecessziós Reök-palotában külön kuriózum, hogy a korstílus legnagyobb mesterének műveiben gyönyörködhetünk. A közismert Virágok-sorozatának három darabja is megtalálható itt, a Szegfű, a Rózsa és az Írisz – ez utóbbi érdekessége, hogy Szeged csodapalotájának homlokzatán és lépcsőkorlátján ugyanezt a szecessziós motívumot fedezhetjük fel, így rímel egymásra képzőművészet és építészet.

Mucha hajladozó nőalakjai mellett azokról a plakátokról is híres, melyeket a népszerű francia színésznő, Sarah Bernhardt felkérésére készített el. Többek közt a Médea bemutatójára megálmodott terve is látható a REÖK-ben, ezen szintén szemügyre vehetjük a művész zsenialitását, aprólékos műgonddal megalkotott szimbólumrendszerét.A kiállítás utolsó kísérőprogramjaként speciális tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők. A szecesszió mesteréről kevesen tudják, hogy szabadkőműves mozgalmakban is részt vett. Először Párizsban, majd hazatérve, Csehszlovákia létrejöttekor is részt vett a mozgalomban, sőt alapítója volt az első cseh nyelven dolgozó páholynak. Vezetői tevékenysége mellett számos műalkotást tervezett a páholyok részére, így például díszpoharakat, jelvényeket, felvételi oklevelek dekorációját. (X)