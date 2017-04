Már egy hét után hihetetlen siker a REÖK Mucha-kiállítása

Egy hete nyílt meg az Alfons Mucha alkotásait bemutató tárlat a Reök-palotában, és máris a kiállítóház elmúlt tíz évének soha nem látott rekordjait döntögeti. Mindennap több iskolás csoport és számtalan egyéni látogató lép be a sötétbe borult kiállítótermekbe, hogy a meleg fénnyel megvilágított, buján burjánzó szecessziós grafikai munkákban gyönyörködjön.– Közel ötszáz látogató szeretett volna bejönni már a megnyitó eseményünkre is – meséli örömmel Herczeg Tamás igazgató. – Egyszerre csak a tömeg fele fért be a termekbe, és hihetetlen volt átélni, hogy akadt, aki másfél órát is várt a bejutásra. Ilyennel valóban nem találkoztunk még az elmúlt egy évtizedben.Az igazgatótól megtudtuk: az idén jubileumát ünneplő REÖK-ben nem ez lesz az egyetlen tárlat, amely világhírű mester műveit mutatja be. – Nyár közepén érkeznek Salvador Dalí alkotásai Szegedre. A Prágából és a Magyar Képzőművészeti Egyetemről érkezett Mucha-képeket májusig lehet megnézni. A hatalmas sikertől már csak azért is nagyon boldogok vagyunk, mivel hazánk legszebb szecessziós palotájában ez az első igazi, nagy volumenű szecessziós kiállítás.Alfons Mucha ikonikus pasztellvilágának lágyan kanyargó indái valóban kísértetiesen emlékeztetnek a palota homlokzatának mintáira. A vállaikról finoman leomló selyemruhákban, vágyakkal telve merengő nőalakok varázslatos világot teremtenek a kiállítóterekben. Az igazán szemfülesek még a Reök-palota ikonikus virágmotívumát is felfedezhetik a Virágok-sorozat egyik képén.A tárlat az 1890-es évtizedtől kezdődően vonultatja fel az alkotásokat. A jól ismert Sarah Bernhardt-plakátoktól kezdve olyan reklámgrafikákat is láthat a közönség, amelyekkel hazánkban eddig csak ritkán találkozhatott. Lebilincselő életműbe pillanthatunk bele a REÖK kiállításán. Herczeg Tamás azt is elárulta, a jubileumi évben minden kiállítás szimbolikus áron tekinthető meg a REÖK-ben. – Az 500 forintos jegy egyúttal egy, az árral egyenértékű kupon is, amely a következő látogatáskor kiállításmegtekintésre, a jegyirodán árusított ajándéktárgyakra, könyvekre, művészeti alkotásokra, sőt akár szabadtéri-belépőre is beváltható. (X)