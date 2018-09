Már elkezdődött a beszoktatás Tiszaszigeten - Barbi és Berill a Babasziget első bölcsisei

Régóta szerettek volna a tiszaszigeti családok bölcsődét a településen. Ráadásul az utóbbi pár évben nőtt a faluba költöző kisgyermekes családok száma, így az igény egyre megalapozottabb lett.Vágyuk teljesült: tegnap hivatalosan is átadták a Babasziget Minibölcsődét, amely szeptember 3-tól fogadja a piciket. Az intézmény máris telt házas: hét kisgyermek járhat ide, őket már be is íratták szüleik. A beszoktatás megkezdődött, egyszerre két gyermek ismerkedik az új közösséggel. Így tette ezt egy testvérpár, a hamarosan kétéves Barbara és húga, Berill, aki októberben ünnepli első születésnapját. Ők már édesanyjuk nélkül játszottak a csoportszobában Tóthné Csikós Andrea gyerekgondozóval.A rengeteg új játék lenyűgözte a kicsiket, így délig, amikor jött értük anyukájuk, sírás nélkül eljátszottak. – A szülőtől való leválás is szépen megy, szerintem az új játékok varázsa is szerepet játszik ebben – mondta Seprenyi Dóra bölcsődevezető. A héten még egy kislány, Borbála is csatlakozott a testvérpárhoz, ő azonban lebetegedett. Jövő héten pedig már egy fiúval is bővül a csapat.A bölcsőde épülete korábban művelődési házként funkcionált, évek óta használaton kívül állt. A faluház melletti, rossz állapotú ingatlant újíttatta fel pályázati forrásból az önkormányzat. – 30 millió forintot költöttünk az épületre, ezen felül 4,5 millióba kerültek a berendezések és a játékok – tudtuk meg Ferenczi Ferenc polgármestertől.Hozzátette, úgy alakították ki a bölcsődét, hogy ha igény lesz rá, tudnak több gyermeket is fogadni. Seprenyi Dóra hozzátette, október végére telt házas lesz a Süni csoport, addigra vélhetően minden kicsit beszoktatnak. Már várólistán is vannak néhányan – őket várhatóan tavasszal tudják majd fogadni.