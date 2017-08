Már eltelt három év, de Hüvös Lászlót még nem hallgatták meg - nyomoznak a fantomdiákok ügyében

Az intézmény vezető beosztású munkatársa, Angyalné Kovács Anikó 2014 júliusában nyilatkozott lapunknak. Elmondta, a diákjaiktól értesültek arról, hogy a NAV vizsgálatot indított. Ez úgy derült ki, hogy a tanulóknak még májusban tanúvallomást kellett tenniük írásban arról, hogy a SZEFI-be jártak.

A nyomozás érdeke

A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságát arról kérdeztük, lezárult-e már a nyomozás, és kik a gyanúsítottak, de Varga Sándor ezredes, igazgatóhelyettes a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem adott bővebb tájékoztatást az ügyről.

Az Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú Alapítvány 2002-től működtette a Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskolát (SZEFI), amely az érettségire felkészítő képzés mellett OKJ-s szakképzési lehetőséget kínált a tanulmányaikat folytatni kívánó felnőtteknek.Három éve nyáron lapunk számolt be először arról, hogy az intézményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt (2014. július 16.: Kamudiákokat keresnek az iskolában ). Akkor a bűnügyi igazgatóságtól a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem kaptunk bővebb tájékoztatást a vizsgálatról.Hüvös László szegedi önkormányzati képviselő 2010. novembertől 2014. februárig igazgatóként dolgozott a SZEFI-ben, és akkor elmondta, hogy februárban a kezdeményezésére közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya. Hangsúlyozta, a távozása semmilyen összefüggésben nem állt azokkal a szerinte rendben lezajlott ellenőrzésekkel, amelyeket a Magyar Államkincstár végzett többször is az intézményben.– Tőlünk semmilyen dokumentumot nem kért az adóhatóság, így csak találgatjuk, mi miatt indulhatott eljárás. Lehet, hogy kamudiákokat keresnek, de mi minden tanulónkkal el tudunk számolni, aki után felvettük az évi mintegy 150 ezer forint állami támogatást – mondta három éve Angyalné, aki tavaly július óta a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. Most is szerettük volna megkérdezni, de nem értük utol, levelünkre pedig lapzártánkig nem válaszolt.Hüvös László három éve azt mondta a Délmagyarországnak a vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy „ahogy korábban, úgy most is készséggel állok bármilyen megkeresés elé". Hüvös 2014 augusztusa óta a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola intézményvezetője. – Még nem kerestek, nem hallgattak meg az ügyben, de továbbra is tartom: készséggel állok bármilyen megkeresés elé – hangsúlyozta Hüvös László.2015 januárjában az iskolafenntartó alapítvány megszüntette a SZEFI-t (2015. január 20.: Hivatalosan is vége a SZEFI-nek ).