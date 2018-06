Már érzékenyítik az óvónőket a migránsgyerekekre Szegeden - reagált a városháza

Sokan azt hihették, hogy a választások elmúltával alábbhagy a migráció témája a közbeszédben, ráadásul sokan a kormány kommunikációs mesterfogásának, csak a kampány kedvéért felfújt üzenetének tartották az egészet. Csakhogy egyes ellenzéki körök láthatóan nem bírnak lekattanni a migránsok betelepítésének ügyéről, újra és újra visszaigazolva a kormánykommunikáció megalapozottságát –A portál szerint egyik olvasójuktól kapott, májusi keltezésű hivatalos levélből úgy tűnik, a tárgyban korábban is furcsákat nyilatkozó Botka László által vezetett Szeged városa készül migránsok befogadására.Az önkormányat Humán Közszolgáltatási Irodája által a város óvodáit irányító igazgatóságnak küldött levél arról szól, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Soros-féle Menedék Egyesület közreműködésével tart érzékenyítő tréninget helyi óvónők számára. A Migráns gyerekek az óvodában – Interkulturális kompetenciafejlesztés megnevezés már önmagában árulkodó, és egyértelműen arra utal, hogy bevándorló gyerekek befogadására, elhelyezésére készülhet az önkormányzat. A polgármesteri hivatal irodavezetője által "jógyakorlatnak" nevezett, június 11-12. és szeptember 20-21. között tartandó tréning ráadásul a levél tanúsága szerint egy projekt következő fontos eleme. Az MSZP-s Botka László és a baloldali politikusok migrációval kapcsolatos korábbi megnyilvánulásait látva égető a kérdés: mik lehetnek a projekt előző és következő elemei? –A portál írásában emlékeztetett, hogy Botka László már a migránsválság hazai mélypontján, 2015-ben azt nyilatkozta, hogy az országon átgázoló, több százezres tömeg Szegeden felbukkant része egyáltalán nem zavarta a helyi lakosokat. A bevándorlás melletti rokonszenve később sem múlt el, több gyanús eset kapcsolódott ehhez. Ugyan a szegedi polgármester és az állítólagos küldő is cáfolta annak a levélnek a hitelességét, amely szerint sok ezer menekült befogadására készül a szocialista fellegvárnak számító dél-alföldi nagyváros.Tavaly ősszel aztán újabb ügy borzolta a kedélyeket, amikor a bevándorlást nyíltan támogató, Soros-hálózat által pénzelt MigSzol ingyenesen megkapta használatra egy megszüntetett szegedi iskola épületét, hogy ott raktározza a migránsoknak a pályaudvar melletti fabódéban osztogatott adományokat. A dolog pikantériája, hogy a képviselőtestületet megkerülve, önkényesen adták ingyenes használatba a migránssimogató szervezetnek a városi tulajdonú épületet, miközben korábban az ugyanoda egyházi iskolát álmodó Boldogasszony Iskolanővérek női szerzetesrendnek csak több millió forintért adták volna bérbe, amit nyilvánvalóan nem tudtak kifizetni –"A cikkben leírtakkal szemben Szeged Megyei Jogú Várost a magyar kormány szervezete, a özponti Statisztikai Hivatal kereste meg a Duna-völgyének vándorlási viszonyait vizsgáló, a Duna Transznacionális Programban beadott pályázatban való részvételre való felkéréssel.A KSH szakembereinek az Európai Unió által finanszírozott YOUMIG projekt kapcsán azért esett Szegedre a választásuk, mert itt mind a Duna-völgyi bevándorlás létező jelenség – elsősorban Szerbiából és Romániából –, mind sajnos Szegedről is sokan mennek a Duna-völgy nyugati országaiba – Ausztriába, Németországba –, mivel Magyarországon nem találjá meg a boldogulásukat.A projektben nyolc Duna-völgyi ország (Németország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia, Románia, Magyarország és Bulgária) vesz részt.A projekt a Duna-völgy országai özötti vándorlást vizsgálja, amiben a vezető magyar partner a özponti Statisztikai Hivatal. A projektnek ré a fiatalok szokásainak vizsgálata mellett az is, hogy a helyi intézményrendszer felkészültebbé váljon akár a Romániából, Szerbiából érkező, vagy akár a Németországból, Ausztriából hazatelepülő családok befogadására. Az akár teljesen vagy részben magyar nyelvű, de más nyelvi örnyezetből, kultúrából érkező gyerekekkel való foglalkozás a be- vagy visszailleszkedés szempontjából fontos eleme a fiatal családok életének, ezért fontos, hogy ezzel a ülönösen érzékeny csoporttal megfelelő módon foglalkozzanak Szeged város intézményeiben. Az érzékenyítő épzés ezt célozza.Szeged város özgyűlése a KSH által vezetett projekthez való csatlakozásról 2015. -án tárgyalt, és 29-ből 28 igen szavazattal, a fideszes épviselő egyöntetű támogatásával hagyta jóvá a projektet."