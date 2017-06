Már határidőt sem ígér az állami hulladékgazdálkodó

– Se híre, se hamva a szemétszámláknak, pedig már fél év eltelt ebből az évből is. Ha tudok, félreteszek rá, de én is csak addig nyújtózkodom, ameddig a takaróm ér – hívta nyugdíjas előfizetőnk elkeseredetten a szerkesztőségünket. A baktói Gyümölcs utcában lakó asszony kéthavonta teljes díjat, vagyis 3991 forintot fizetett eddig. Olvasta lapunkban, hogy az állami hulladékgazdálkodási központ azt ígérte: a június 6-i hétben mindenkihez eljuttatja az első negyedévre szóló csekkeket . Ehhez képest hiába várta. Márpedig nála a rezsi az első, másra csak azután költ. A 22 ezer forintos gyógyszerkiadása mellett akkor is nehéz mindent kigazdálkodnia. Nem is kívánja, hogy ingyen szolgáltassanak neki, de felháborítónak tartja, hogy az eddigi jól bevált rendszert az állami központosítás miatt felborították.Újra megkerestük a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV), amely tavaly április óta a helyi szolgáltatók helyett kizárólag számlázhat. Az állami cég érdeklődésünkre ezúttal már nem ígért fix időpontot. Azt írta: a számlák már nyomdakész állapotban vannak, így valóban hamarosan kiküldik azokat. A problémákról kicsit bővebben azt a tájékoztatást adták, hogy új, országos, az integrációs és regionalizációs elvárásoknak megfelelő új adatstruktúrát képező modern informatikai hálózatot alakítottak ki. Ez az „ősadatbázis" alapján egy új számítástechnikai rendszerrel nemcsak az egyszerű számlázást, hanem a szolgáltatás mértékét, az egyedi felhasználást és a rezsicsökkentést is képes figyelembe venni. Amint a szakemberek közötti egyeztetés és a közszolgáltatói adatszolgáltatás lezárul, gyakorlatilag országos szinten kiválóan működő, modern, a 21. század követelményeinek megfelelő rendszer jön létre.