Már ismerkednek az iskolákkal a leendő elsősök

– Mindenképpen olyan iskolát keresek a fiamnak, ahol kicsi az osztálylétszám, mert visszahúzódó alkat – mesélte Szabó Violetta, amikor arról kérdeztük, hogyan választ Csongrád megye közel 80 általános iskolája közül Noel számára.Az édesanya úgy fogalmazott, biztos benne, hogy tudja, mi lenne fiának a legideálisabb, ez alapján kezdett kérdezősködni. Így kötöttek ki a szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola leendő elsősöknek szervezett foglalkozásán, hogy a kisfiú is eldönthesse, tetszik-e neki ez az intézmény.– A körzetes iskolába biztos nem akarom vinni Bencét. Itt viszont szimpatikusak voltak a programok, és úgy hallottam, elég erős is az oktatás – ezt már Szép Ágnes mondta, szintén a szerdai iskolanyitogatón. Hozzátette: ő még bizonytalan, így jónak tartja, hogy lehetőségük van hónapokkal a döntés meghozatala előtt megismerkedni az iskolákkal, pedagógusokkal.Löffler Zsuzsanna iskolát már választott – ő azért vitte el Éduát a foglalkozásra, hogy a tanító nénikkel ismerkedjenek. – Mivel kiválaszthatjuk, melyik osztályba szeretnénk járni, fontos, hogy melyikük a szimpatikusabb – érvelt.Hasonló foglalkozásokat egyébként ma már szinte minden általános iskola szervez. Van, ahol előkészítőnek, máshol ismerkedő foglalkozásnak hívják, de a lényeg ugyanaz: a gyerekek ne idegen helyre lépjenek be szeptemberben, amikor iskolába jönnek, és akár maguk is felmérhessék szüleik mellett: tetszik-e nekik, amit az intézményben látnak.– Amíg a szülőknek tájékoztatót tartunk, a gyerekek mesefoglalkozáson vehetnek részt. A következő alkalmakkor zenei és kézműves-foglalkozásokat tartunk, illetve lesz lehetőség bemutatóórára is beülni – mesélte Doroginé Bíró Irén intézményvezető.Az első elválás egyébként sok gyereknél nem volt zökkenőmentes: egyedül maradni egy tanteremben, ismeretlen gyerekekkel bizony komoly kihívás volt egyik-másik ovisnak. A kezdeti megszeppenés viszont hamar elmúlt, Szabó Adrienne napközis tanító ugyanis óvónői végzettségének köszönhetően hamar megtalálta velük a hangot. Beszélgettek az őszről, elbábozták Sün Balázs történetét, és a végén még az interaktív táblát is ki lehetett próbálni.– Aki jól érezte magát, egy hónap múlva is eljöhet – búcsúztak a pedagógusok a kicsiktől. – Én már most szeretnék ide járni – mondta Lotti. Máté ugyanakkor duzzogva közölte: ő nem akar iskolás lenni. – De ovis se – tette hozzá, arra a kérdésre viszont már nem tudott válaszolni, így akkor mi lesz vele szeptembertől.