Már készül a Titanic az augusztusi indulásra

Színpadkép a Titanic musical egyik korábbi előadásából. Fotó: Scott Rylander

Kevés olyan embert találnánk, aki tőlünk hallaná először a Titanic nevét – viszont ha arról kellene mesélniük, kik utaztak rajta, már gondban lennének. A Titanic musical, amelyet augusztus 9-én láthatnak először a Szegedi Szabadtéri Játékokon, éppen a hatalmas álmokkal induló utasokról mesél.A szerzőpáros, Maury Yeston és Peter Stone gondosan utánajártak az óceánjáró hajó történetének, és még pontosabban feltérképezték, kik utaztak a legszebb és a legkisebb kabinjaikban – ettől vált igazán emberivé a Broadwaysikert aratott musical.– A Titanic az a hajó, amely elvisz minket az álmaink földjére, megmutatja, milyen szélsőségekre képes az ember, amikor a legnagyobb álmait próbálja elérni vagy mikor vészhelyzetbe kerül – mondta el Somogyi Szilárd rendező. A Titanic musical hazai ősbemutatóját színpadra állító rendező olyan nagy sikerű darabokat is jegyez a szabadtérin, mint az Elfújta a szél, az Abigél vagy társrendezőként az Ének az esőben.A musical zenei színvonalát garantáló Balassa Krisztián karmester, aki jelenleg Németországban dolgozik, már a múlt héten tartott szereplőválogatáson is fontos feladatot kapott: az első körben a legígéretesebb hangú jelentkezőket válogatták ki. A legjobbak már a decemberre tervezett második fordulóra készülhetnek. Nem kisebb feladatra keresik a castingon a legalkalmasabb művészeket, mint hogy augusztus 9-től 18-ig hat estén elvarázsolják mind a 4000 nézőt a Dóm téren. Ehhez az „alapanyag" adott: az ötszörös Tony-díjas musical klasszikus szépségű zenéje egyenesen az árkádokkal határolt Dóm térre kívánkozik.Izgalmas emberi történetekből sincs hiány: megismerjük a „három Kate-et", a jobb életre vágyó ír lányokat, a töretlen jókedvvel daloló Alice Beane-t vagy a legendás Straus házaspárt, akik az utolsó pillanatokban sem hagyják el egymást. Mire a Titanic történetének végéhez érkezünk, valóban megszeretjük ezeket a hétköznapjainkból is ismerős szereplőket. Az egyik brit kritika szerint „csak egy jéghegyhez hasonlóan hideg és mozdíthatatlan szív nem olvad meg a Titanic musical hatására".Az egyedi rendezői koncepcióval színpadra állított musicalt augusztus 9-én, 10-én, 11-én, valamint 16-án, 17-én és 18-án láthatják a Dóm téren – ezt az utat nem érdemes kihagyni.