Már lángossütőt sem találni Szegeden: a 35 éves Fa-Villa vendéglő is lehúzta a rolót, a Gödör étterem október óta zárva

Ellentmondásos állapot



A fizetesek.hu oldal elemzése szerint a legrosszabbul fizetett területek között pedig éppen azok vannak, ahol a legnagyobb a munkaerőhiány. A vendéglátóiparon belül például havi bruttó 200 ezer forint az átlagbér, a szociális ellátásban 216 ezer, a szállodaiparban, valamint a postai és futárszolgálatok területén 240 ezer forint.

Ég a keze alatt a munka. Iván Zsolt, a Fehértói Halászcsárda szakácsa munka közben. Az étterem tulajdonosa, Frank Sándor Szegedről vitte győri csárdájába a legfontosabb dolgozókat. Fotó: Török János

Vastagon áll a kosz a Gödörben

Pultoshölgyet is felvesznek

Már lángossütőt se találni Szegeden. Hiába érkeznek a vendégek folyamatosan a Szent István téri Sörfalóhoz lángosért, múlt hét óta zárva a sütöde. Fotó: Török János

Szegedről vitt embereket Győrbe

A múlt hét végén a legnagyobb közösségi oldalon jelentette be az Algyői úti Fa-Villa vendéglő vezetősége, hogy mivel nem találtak szakácsot, bezárnak. Az 1983-ban nyílt étterem vezetőjével telefonon beszéltünk, azt mondta, annál többet, mint amit kiírt a közösségi oldalra, nem kíván mondani. A vendéglátós körökben terjedő információk szerint nem a harmincöt év után végleg bezárt Fa-Villa az utolsó szegedi étterem, ami munkaerőhiány miatt kényszerül lehúzni a rolót.Az egykor szintén szebb napokat látott, rendkívül népszerű szegedi Gödör is szép lassan az enyészeté lesz. A Hősök kapujánál található belvárosi étterem, ahol nemrég még sorba kellett állni a déli menüért, tavaly október elején egyik pillanatról a másikra zárt be. A vendéglátóhelynek helyet adó épület gondnoka, Kovács László elmondta, korábban volt egy jelentkező, aki üzemeltette volna az egyetem tulajdonában lévő helyiséget, de végül nem jött össze az üzlet.– Így, ahogy most áll, senkinek nem jó, mert senkinek nem profitál. Már a száraz leandereket is elvitték, a helyiség is elég lelakott, olyan vastagon borítja a kosz, hogy beleragad az ember cipője – ismertette a Gödörben uralkodó állapotokat a gondnok.Nemcsak a legnagyobb helyek küzdenek munkaerőhiánnyal, hanem a legkisebbek is. A Szent István téri Sörfaló kocsma melletti lángosozó is bezárt a múlt héten. A pultoslány szerint sok képzettség és tapasztalat nélküli fiatal jelentkezett korábban az állásra, akik legfeljebb 1-2 hetet bírtak, majd bedobták a törölközőt. – Nekem az a véleményem, hogy akinek semmije sincs, az örüljön, ha dolgozhat, még ha nem is túl sok az órabér. Az előző szakács kapott egy jobb ajánlatot magasabb órabérrel, azért ment el – tette hozzá a fiatal lány, aki szerint a hamarosan kezdődő balatoni szezon szívja el a munkaerőt az ország más részeiről, így Szegedről is.A Sörfaló pultosa is lehúzott egy szezont eladóként a Balatonon, és elárulta, hogy 15 hét munka után 500 ezer forintot hozott haza úgy, hogy a szállást és az étkezést a munkaadója biztosította. Barátja szintén vendéglátósként dolgozott, de most inkább medencéket épít, azzal jobban keres. A Sörfalóban egy másik kiragasztott papírdarab szerint pultoshölgyet is felvesznek.A vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiánnyal többször is foglalkoztunk lapunkban. Mint megírtuk, januártól az országosan kötelező 180 ezer forintos szakmunkás-bérminimumhoz képest több tízezer forinttal magasabb garantált alapjövedelemhez, akár több mint 240 ezer forinthoz juthatnak a szállodaiparban és a vendéglátásban foglalkoztatott munkavállalók (2017. július 27.: Ha többet keres a pincér, drágább a halászlé, de a fiatalokat 240 ezres bruttó sem tartaná itthon).A Kárász és Kölcsey utca sarkán nemrég megnyílt török étterem is munkaerőgondokkal küzdhet. A megnyitón a tulajdonos, Sever Özer elárulta, hogy a miskolci étterméből kellett dolgozókat hoznia Szegedre. A gyorsétterem ablakaiban most is kint van az A4-es papírlap, amely szerint pultosokat és szakácsokat keresnek teljes munkaidőbe.– Majdnem 200 emberem van, ha ebből egy-kettő vagy esetleg tíz kiesik, az még nem okoz problémát. Ha kell, én is beállok a tűzhely mögé – mondta Frank Sándor, több szegedi és egy budapesti halászcsárda tulajdonosa, aki a közelmúltban Győrben nyílt éttermébe is Szegedről vitt embereket. – Az étterem „gerincét", a műszakvezető szakácsokat és a pultosokat muszáj volt innen átvinni, mert ott, Ausztria közelsége miatt még nehezebb munkaerőt találni. Csak több százezer forintos fizetéssel lehet az embereket itt tartani – magyarázta a csárdagazda.