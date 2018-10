Már lehet kérni az ingyenes védőoltást - megérkeztek az influenza elleni oltóanyagok

A háziorvosok tegnap kezdhették el átvenni az ingyenes oltóanyagot.

Fotó: Frank Yvette

Megérkeztek az influenza elleni oltóanyagok Csongrád megyébe: az első háziorvosok csütörtökön már át is vették a készítményeket, melyekhez az arra jogosult betegeik térítésmentesen juthatnak hozzá. Összesen 54 ezer adag 3Fluart, a 3 éven aluli gyerekek részére pedig 150 adag Vaxigrip Tetra oltóanyag áll nálunk rendelkezésre. Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos elmondta, tavaly 34 ezer 109-en kérték az ingyenes influenza elleni oltást, ami az előző évhez képest 15 százalékos érdeklődésnövekedést jelentett. Hozzátette: mindenkinek azt javasolja, hogy életében legalább egyszer oltassa be magát, mert ha az oltóanyag csak részben is azonos komponensű volt, mint a vírus, mely az adott szezonban támad, a súlyos szövődmények már ezzel is kivédhetők.Az influenza jelenleg az egyetlen olyan kórokozó, mely világjárványokat képes okozni. A vírus nagyon gyorsan mutálódik, így gyakorlatilag megjósolhatatlan, mikor milyen fajtája fertőz majd. Megelőzésének egyetlen hatékony eszköze a védőoltás, mely inaktivált, tehát nem élő vírust tartalmaz. Az idei oltóanyagban a háromból két komponenst megváltoztattak a tavalyihoz képest, a déli féltekén pedig már ezt használták fél éve. Ott végül gyenge volt az influenzajárvány, ez azonban nem garantálja, hogy nálunk is az lesz majd.A védőoltást ajánlott beadatnia minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, krónikus máj- és vesebetegeknek, illetve daganatos vagy más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek, náluk ugyanis nagyobb eséllyel alakulhat ki akár halálos kimenetelű szövődmény is.