Már Móra és Tömörkény is szenvedett a vizesedő falaktól - felújításra szorul a múzeum

Erre van is lehetőség annak a 34 milliárdos keretösszegű TOP-pályázatnak a révén, amelyből turisztikai célú fejlesztéseket végezhet el a város. Ennek részeként újul meg többek között a Móra-park, korszerűsítik a Belvárosi híd szegedi hídfőjének közlekedését, újítják fel a múzeumot, és a vár megközelíthetőségét is javítják. A tervezésen már több mint egy éve dolgozik szakemberek bevonásával a város.

Legutóbb tíz éve nyúltak hozzá



Az elmúlt 120 évben többször felújították az épületet vagy annak egy részét: legutóbb 1986 és 1989 között, illetve 2006–2007-ben zajlott külső felújítás. Ez utóbbi lapunk archívuma szerint 224 millió forintba került, amit uniós forrásból fedeztek.

– Legutóbb 2014 júniusában egy nagy felhőszakadás után ázott be a Közművelődési palota komolyabban, akkor az két múzeumi teret is érintett. De az épülettel gyakorlatilag azóta gondok vannak, hogy 1896-ban elkészült. Szenvedett ettől már Tömörkény és Móra is, nemcsak mi – mondta el érdeklődésünkre Medgyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese. Arról kérdeztük, csupán esztétikai problémát jelent a leginkább a múzeum hátsó falán kiütköző vizesedés, vagy a fal túlsó oldalán dolgozó munkatársak is érzékelik a gondot.Mi arra tippeltünk, hogy alulról vizesedik a fal, de Medgyesi Konstantintól megtudtuk, felülről érkezik a nedvesség, a tető ugyanis nem szigetel jól. Onnan szivárog lefelé a víz a falon. – Időnként most is előfordul, hogy beázunk, de napi problémát ez nem jelent – magyarázta az igazgatóhelyettes. Az viszont egyértelmű, hogy egy nagyobb felújítás ráférne az épületre, ami nemcsak a tetőt, de a gépészetet is érinti, hogy például a műtárgyakat könnyebben tudják mozgatni. – Modernizációra van szükség, hogy az épület két-három évtizeden át rendben legyen – tette hozzá Medgyesi Konstantin.– Egy ilyen, műtárgyakkal teli patinás épületnél a fő cél az állagmegóvás, a tető és a homlokzat felújítása, és a kiállítóterek bővítése, átláthatóbbá tétele. A komplex tervezési folyamat jövő április végén zárulhat le, utána adjuk be a pályázatot – mondta el Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A múzeumfelújítás teljes költségét 400 és 500 millió forint közöttire becslik, de az építőanyagok és a munkaerő drágulása miatt ez az összeg emelkedhet – jegyezte meg az alpolgármester. Ha minden jól megy, a kivitelezésre a közbeszerzést egy év múlva írhatják ki, a felújítást 2019 tavaszán kezdhetik el.