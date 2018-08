Már nálunk is kóstolható az ország tortája

Készülnek az ünnepre a REÖK Kézműves Cukrászdában. Fotó: Kuklis István

21 helyen kapható



Csongrád megyében 21 helyszínen kóstolhatjuk meg az ország tortáit. Hódmezővásárhelyen például a Szőke, Kisteleken a Zefír, Székkutason a Korona, míg Szentesen a Füsti Cukrászdában. Szegeden az Acapella, a Kis- és a Nagy Virág Cukrászdák mellett a REÖK Cukrászdában, valamint további tizenegy helyszínen, például a Tápéi, a Kálvária és a Szeged Nova Cukrászdában is kapható.

Idén a Komáromi kisleány névre keresztelt sütemény lett az ország tortája a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének döntése szerint, míg az év cukormentes tortájának a Három kívánság elnevezésűt választották. A testület döntése szerint mától országszerte megkóstolhatók az államalapítás alkalmából készült sütemények. Szegeden a REÖK Kézműves Cukrászdában már péntek óta nagy erőkkel gyártják az édességet, Mannah Reda üzletvezető azt mondja, a minőségi alapanyagok elengedhetetlenek hozzá.– Nálunk eleve kiemelt figyelmet kapnak a kiváló minőségű összetevők, csakis természetes anyagokkal dolgozunk. Úgy vélem, azzal tudunk leginkább tisztelegni a győztes cukrászok előtt, ha ugyanolyan minőségű alapanyagokkal dolgozunk, mint ők, így a vendégeink is pontosan azt kapják, amit a zsűri megválasztott. Szerintem egy cukrász számára nincs nagyobb elismerés annál, mintha az ő művét választják az ország tortájának. Egy sütemény akkor különleges, ha érzéseket vált ki belőlünk. Pontosan ezzel tudtak nyerni a győztes torták megalkotói – nyilatkozott lapunknak az üzletvezető, aki azt is elárulta, jövőre ők is elindulnak a versenyen.A tészta alapja a méz és a dió, a krém vanília, a tetején lágy csokoládéréteg, de benne a gyömbér, a körte és a fahéj is megjelenik. A cukormentes domináns összetevője a chia magos-diós mandulapiskóta, a meggy és a darabos túró, míg a tetejét édes hab borítja.