Már négyezer jegyet eladtak az Apáca Show-ra

Már egy telt háznyi jegy elkelt a Szegedi Szabadtéri Játékok új szuperprodukciójára, az Apáca Showra – több mint négyezren váltották meg a belépőjüket a jövő nyári bemutatóra. A 90-es évek ikonikus vígjátékából készült musical soul- és diszkódallamokkal fűszerezett zenéjét az Oscar-díjas Alan Menken írta, az eredeti Broadway-produkciót öt Tony- díjra is jelölték. A filmben Whoopi Goldberg alakította az apácazárdában bujkáló diszkódívát, Deloris van Cartier-t, aki vérpezsdítő zenével tölti meg a „menedékét" és a kórust is – hogy Deloris szerepét ki kapja a Dóm téren, egyelőre még titok. Egyedül a rendező személye nyilvános: Szente Vajk viszi színre a darabot. Az augusztus 10-i bemutató után még 11-én, 12-én, 17-én és 18-án is játsszák a barátság és a zene erejét megmutató musicalt.