Már nem fásult Olasz Anna, és ob-éremre hajt

Az edzőtáborok nem számítanak leányálomnak, az átlagosnál komolyabb igénybevételük miatt a sportolók sokszor úgy vannak vele: csak legyünk túl rajta. Volt viszont valaki a magyar úszóválogatottban, aki ezúttal messze nem ilyen érzésekkel vágott neki a legmegterhelőbb időszaknak, az egyaránt háromhetes thaiföldi és bulgáriai edzőtáborok felértek egy nyaralással, hiszen semmi másra nem kellett figyelnie az úszáson kívül. Olasz Anna az elmúlt öt-hat évben elég feszített tempójú életszakaszon esett át: a speciális képzettséget igénylő amerikai egyetemi felvételi és az érettségi után következtek az arizonai évek, amikor új környezetben új életet kellett felépítenie, és rengeteget kellett tanulnia az edzések mellett. Októbertől januárig viszont csak napi egy edzése volt, kikapcsolódhatott, utazhatott. Ilyen időszakra még sosem volt példa a karrierjében.– Az elmúlt évek nagyon zsúfoltak voltak, az idejét sem tudom, mikor tudtam utoljára rendesen pihenni, akár csak egy hétnél hosszabb időszakot – reagált a szegedi klasszis. – Az edzőtáborokon nyilván látszott, hogy emiatt nehezebben lendülök formába, mint máskor, de szerintem mentálisan megérte ezt a hosszabb pihenőt kivennem, már most érzem, hogy kamatozik. Minden szempontból frissen várom a szezont, ezúttal nem fásultan úszom, és a sporton kívül végre semmi másra nem kell koncentrálnom.Olasz Anna számára az év első két versenye kitűnő alkalom arra, hogy felmérje az állapotát két edzőtábor után, és így vágjon majd bele a szezon legjavába. A dohai világkupa – amelyen 17. helyen végzett – ugyanis sok nemzet sportolójának Eb-kvalifikációs verseny volt, csúcsformában érkező riválisok mellett érte el remek pozícióját egy világbajnoki szintű mezőnyben, így nem lehet oka panaszra. Most pedig jön a medencés országos úszóbajnokság.– Mivel nekem a nyílt vízi úszás a fő profilom, és tavaly már kvalifikáltam az Eb-re, nincs nagy nyomás rajtam. Motiváció viszont így is van bőven, hiszen egyéniben várhatóan 400, 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is indulok, és szeretnék az egyéni csúcsaim közelébe érni, míg a 4×200-as gyorsváltónkkal jó lenne érmet szerezni, ahogy két éve is sikerült – utalt a szegediek akkori bronzmedáljára