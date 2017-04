Már nem vár másokra, egyedül tiltakozik - ha kell, a villanyoszlopon

– A 2006. április 22-i szegedi Critical Mass volt életemben az első demonstráció – kezdte Dovalovszki András. A szegedi civil aktivista azóta egyedül vagy másokkal együtt rendszeresen fellép a szerinte észszerűtlen, igazságtalan, az emberek mindennapjait megnehezítő dolgok ellen. 2008. augusztus 16-án például felmászott a Szabadkai úti körforgalomnál a kerékpárutat kettévágó villanyoszlopra , így tiltakozott a szerinte veszélyes szegedi bicikliutak ellen.– Az első politikainak mondható akcióm 2008-ban a Seres Mária-féle aláírásgyűjtés volt a parlamenti képviselők pofátlan költségtérítése ellen, amiből végül nem lett semmi, mert bár több mint 600 ezer aláírást gyűjtöttünk össze, időközben átnevezték a képviselők a juttatásukat, így okafogyottá vált a népszavazási kezdeményezés – emlékezett Dovalovszki, akinek sosem fordult meg a fejében, hogy egyik vagy másik oldalhoz tartozzon. – A civileket az különbözteti meg a politikusoktól, hogy míg a civilek ügyek mentén dolgoznak, addig a politikusok elvek, ideológiák mentén. Civil aktivistaként ügyek mentén állok ki, és nem egy kész ideológiát próbálok bizonygatni az élet minden területén – hangsúlyozta az aktivista, aki már megszokta, nem vár másokra, maga cselekszik, ha kell.

Így tett tavaly ősszel is, amikor 29 napig egy „Itt van még?" feliratú táblával ácsorgott minden reggel a Deák-gimnázium előtt az igazgatóváltás ellen tiltakozva. De Orbán Viktornak is táblát mutatott januárban, amire azt írta, „Isten hozta, miniszterelnök úr! Remélem, gyorsan viszi is!" A baloldali többségű szegedi közgyűlés „a parkban labdázni tilos" rendeletének elfogadásakor pedig úgy tiltakozott, hogy a Széchenyi téri parkban labdázott. Legutóbb Röszkén demonstrált a civil aktivista.– Én nem a menekültek mellett és a kerítés ellen tüntettem, hanem az embertelenség ellen. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert szerintem Orbánék nemcsak a menekültekkel, de a határőrökkel és saját nemzetükkel is embertelenül bánnak – magyarázta Dovalovszki, aki rendszeresen részt vesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) akcióiban.– Úgy látom, nincs más megoldás, mint nevetni egy jót az egész rendszeren, a benne feszengőknek pedig átadni azt a jókedvet, látásmódot, amivel kikecmereghetünk a társadalmi gödörből, amelyben régóta vagyunk. Egyre jobban hiszek az erőszakmentes polgári engedetlenség sikerében, és az MKKP-ban pontosan ezt tesszük, tehetjük kedvünk szerint – mondta a civil aktivista.