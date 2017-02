Már nem veszélyzóna a Fésű utca

A köztéri padokat is megjavítják, a környezetgazdák, ha tudnak róla.

A panelház lakói jelentették be a napokban a problémát a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályára. A problémát onnan azonnal továbbították a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, ott a bejelentést a helyszíni ellenőrzés után alaposnak ítélték, a fanyesést csütörtökön már el is végezték. Lapunk Csörög rovatában olykor sok kritika éri a céget, hogy hatékonyabban is végezhetné munkáját.

Tudta?



A környezetgazdálkodás Szegeden mintegy 3,8 millió négyzetméteres terület rendjéért felel, de nem tudnak mindenütt ott lenni, így kérik a figyelmes szegediek jelzéseit. Ebbe utak, KRESZ-táblák, padok és zöld területek tartoznak, de a vállalat feladata többek között a közterületen lerakott illegális szemét elszállítása és a szúnyoggyérítés is. Mostanában a kátyúkkal és az elszáradt faágakkal kapcsolatban érkezik be hozzájuk közvetlenül a legtöbb jelzés. Csak a zöld területek rendbetételével naponta 200 ember dolgozik ötfős brigádokban a városban. Ebben a téli időszakban csak a balesetveszélyt vagy járműkárt okozó úthibát, kátyút tudják hideg aszfalttal, ideiglenesen megjavítani a tavaszi meleg aszfalt érkezéséig.

– Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szegediek a társaság honlapján keresztül online, illetve e-mailben vagy telefonon is elküldhetik a problémáikat nekünk, amelyek ügyintézése gyors, mert azonnal az illetékes ügyintézőhöz kerülnek. Évek óta van már erre lehetőség, de hetente nagyjából csak egy tucat észrevételt kapunk ebben a formában – mondta Makrai László A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője azt szeretné, ha közvetlenül hozzájuk fordulnának az emberek, mert így mindenki időt tudna megspórolni. A Fésű utca lakói sem közvetlenül a céghez fordultak a veszélyes ágakkal kapcsolatban, amit a polgármesteri hivatal jelzett a környezetgazdáknak. A munkával hamar végeztek a cég munkatársai, akik a panelházhoz veszélyesen közel levő száraz ágakat az előírásoknak megfelelően a háztól két és fél méter távolságra szabták vissza. A lehullott ágakat helyben le is darálták.