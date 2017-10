Már reggel nyolc órakor tele van a falusi kocsma - A stressz miatt isznak a legtöbben

Kocsmahangulat Tömörkényben. Mindenkinek van magyarázata arra, hogy miért iszik. Fotó: Török János

– Régi bútordarab vagyok itt – Szemerédi Imre a tömörkényi Fecskefészekben áll a pult mellett, még fél kilenc sincs. – Munka közben soha nem iszom, nehogy galibát csináljak – fogja a feles poharat a kezében a férfi, akit Dugónak becéznek.– Van, hogy hetekig sem jövök – Szemerédi nagyjából harminc éve jár a Fecskébe. Azt mondja, olyanok már, mint egy család.– Nincs pénzük az embereknek, alig vannak, már azon is gondolkoztam, hogy bezárok – ezt már Verseghy Zsuzsanna, a Fecskefészek tulajdonosa panaszolja, harminc éve vette át az Áfésztól, de állítása szerint egyre gyengébb a közönség. Azért percenként jönnek a vendégek, rendelnek egy-egy kört, igaz, itt tényleg csak fél tucatnyian vannak.

A pénze felét elissza, de megnyugtatja az ital

Munka közben

Nincs orvosság?

Az államnak jól jön a bevétel

Száz éve gond az alkoholizmus

Átlagosan fejenként 12,3 liter alkoholt fogyasztottak a magyarok 2016-ban az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint. Ezzel az európai átlag felett vagyunk. Gortvay György 1929-es tanulmányában szereplő 1920-as adatok szerint akkor még megelőzött bennünket az első helyen álló Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia is. Egyébként az első világháborút megelőzően háromszor annyi alkohol fogyott, mint utána.

– Valamit találtak a májamon, de nem idegeskedek egyelőre miatta – magyarázza Dugó már a kocsma előtt, miközben tolja el a biciklijét, amin egy gázpalack fityeg. – Van elég gondom. Én ápolom az idős szüleimet is, mindennap megyek hozzájuk, egyébként már nyugdíjas vagyok pár éve – a férfi komótosan tekeri a kempingbicajt.– Nem kérek vissza – hárítja el a pultoslányt Ambrus Dezső, ahogy veszi el a fröccsét a falu központjában lévő másik kocsmában. – Tedd csak el, jól jön az majd délután – adja a visszajárót a lány. Itt már sorakoznak a pulton a sörösüvegek, fröccsöspoharak. Lehetnek vagy húszan is. Láthatóan többen nem most érkeztek, igaz, akad olyan is, aki gyorsan lehajtja a sörét, és továbbáll. Az egyik férfinak friss sérülés van a halántékánál, előtte is már több pohár is üres.– Naponta négy-öt sört iszom – válaszolja kérdésünkre a 38 éves férfi, akit nevezzünk Istvánnak. Beszélgetésünkből kiderül, hogy István egyszer már megégette magát az alkohol miatt: egy alkalommal a munkahelyén megszondáztatták, és azonnal el is küldték. – Most nagyon vigyázok. Két műszakban dolgozom, nehezebb kibírni, amikor délutános vagyok – magyarázza a férfi. – Olyan tizenöt éve iszogatok – meséli István, de arra már maga sem emlékszik, hogyan is kezdődött. – Traktorosként kezdtem, indulás előtt ittunk mindig egy kört, aztán napközben is hoztak egy kis sört – István szerint megnyugtatja az ital. – Nagyon rossz volt másnap, ilyenkor gyorsan ittam egy sört, akkor jobban lettem, elmúlt az idegesség is – István a szüleivel él, ők időnként noszogatják, hogy hagyja abba, de komolyan még nem gondolkodott el rajta, pedig a keresetének legalább a fele, de inkább több az italra megy el.– Van, aki egy trauma miatt iszik, de én egyszerűen szeretem – ezt egy 25 éves fiatalember magyarázza, aki azt állítja, hogy munka közben ő sem iszik. Nem úgy, mint egy kollégája, aki ilyenkor elvonul munkahelye egyik sarkába aludni. – Ha akarok, szabadnapot veszek ki, a telefonomat is kikapcsolom, akkor iszom – a fiatal sráccal is veszekednek otthon az ital miatt, de most éppen albérletet keres, mert elege van az örökös feszültségből.– Én már voltam kétszer is a pszichiátrián, a család unszolására – ezt Ambrus Dezső meséli. – Egyszer öt évig, aztán három évig bírtam. Most megint iszok – a középkorú Dezső ennek ellenére egyelőre csak egy fröccsöt kért, neki adta vissza a pultos a borravalónak szánt húszast. Miután végzett Dezső a fröccsel, felült a biciklijére, egyik kezében egy lapátot tartva, és eltekert.– A család unszolására előfordul, hogy beutaljuk őket a szentesi pszichiátriára – László Péter harminc éve háziorvos Tömörkényen, szerinte mindig is probléma volt a túlzott alkoholfogyasztás, nem csak a férfiaknál. Az orvos úgy látja, hogy az elmúlt évtizedekben nem nőtt azok száma, akiknél a hétköznapi életvitelbe is beleszól az alkoholizmus. – A baj inkább az – véli a háziorvos –, hogy sokan, miután beutalják őket, a pszichiátrián már nem írják alá a kezeléshez szükséges hozzájárulást, így rövid időn belül visszatérnek a faluba, majd ugyanott folytatják, ahol abbahagyták.1929-ben írt tanulmányt a magyarországi alkoholfogyasztásról, a vele járó problémákról Gortvay György, aki a múlt század derekán foglalkozott népegészségtannal is. A tanulmányból kiderül, hogy az első világháború előtt sokkal többet ittak a magyarok is, mint utána, de már akkor is megfigyelhető volt az a trend, hogy egyre fiatalabbak kezdenek el alkoholt fogyasztani. Az orvosprofesszor az alkoholizmus negatív következményeit is végigveszi, mint a balesetek, betegségek, valamint a pszichés betegségek kialakulásának gyakori előfordulása. Gortvay felveti az állami beavatkozás lehetőségét, szükségességét is, de rögtön azt is megjegyzi, hogy az állami bevételek egy jelentős része éppen az alkoholos termékek eladása után folyik be.