Már Szegeden is ápolnak kanyarós betegeket

Román rendszámú autó parkol a klinikánál. Fotók: Karnok Csaba

Egyéb betegségek miatt kialakult súlyos állapota miatt szállították azt a nőt Makóról Szegedre, akiről már csak az intenzív osztályon derült ki: kanyaróval fertőzött. Azóta egy szegedi egészségügyi dolgozón is jelentkeztek a vírus tünetei, vele együtt immár 13 kanyarógyanús esetről tudnak a magyar hatóságok. A Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjában mindkét beteg elkülönítése megtörtént, és megkapják az elérhető legjobb kezelést. A legfrissebb laboratóriumi eredmények szerint már mindketten túljutottak a betegség fertőző szakaszán – közölte a sajtóval Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgató főorvosa.„Kollégáink az ÁNTSZ szakembereivel folyamatosan egyeztetnek a szükséges intézkedésekről, az SZTE eddig is, és a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy újabb fertőzések ne történhessenek" – írta közleményében az SZTE Közkapcsolati Igazgatósága.Úgy tűnik, hogy a Romániából átterjedő járványt nem sikerült a makói kórház lezárásával megállítani – az átoltottság ellenére immár két várost érint a probléma. Szegeden is azonnal léptek a szakemberek: ahogy diagnosztizálták a kanyarót, a klinikákon látogatási tilalmat rendeltek el. Olvasóink kérésére tegnap délelőtt ellátogattunk a Semmelweis utcai klinikai tömbbe, és azt tapasztaltuk, nehezen betartható az intézkedés. Az ambulanciák miatt ugyanis továbbra is szabadon járnak ki-be az utcáról az emberek, aki pedig akarja, azt is meg tudja oldani, hogy a tilalom ellenére is találkozzon bent fekvő hozzátartozójával.

Már négyezer beteg Európában



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint nagy a valószínűsége, hogy Európa más országaira is átterjed a romániai kanyarójárvány. Adriana Pistol, a romániai országos közegészségügyi intézet igazgatója úgy vélte, az ECDC által kiadott tájékoztatás nemcsak Romániának szóló figyelmeztetés, hanem mindenkinek szól azzal a céllal, hogy erősítsék meg az oltási kampányt. A romániai háromezer megbetegedésen kívül Európa-szerte már most további mintegy négyezer kanyarós esetről tudnak.

– Gond nélkül bejött hozzám a lányom. Senki nem kérdezte, miért van itt – mesélte Kántor Ferenc, aki a legújabb tömb egyik osztályán fekszik és az épület előtt találkoztunk vele. Rácz Martin ugyanakkor az aulában találkozott hozzátartozóival a régi új klinika épületében. Ahol ő fekszik, a rokonok csak a nővérpultig mehetnek, viszont azt nem tiltják a betegeknek, hogy aki tud, lesétáljon. – Gyakorlatilag így nincs különbség, hogy ők jönnek fel vagy én le. Ha lenne a környezetemben beteg, így is meg tudna fertőzni.Találtuk olyan osztályt is, ahol nagyon szigorúan veszik a látogatási tilalmat. Istvánt például elküldték az ortopédiáról, ahová feleségéhez érkezett, a csomagot is egy nővérnek kellett átadnia. Az asszony pedig nem jöhetett ki – igaz, jelenlegi állapotában nem is tudna. – Lehet, hogy hetekig csak telefonon tudunk majd beszélni – csuklott el a hangja a férfinak, aki megérti a kialakult helyzetet, ettől azonban még rosszul érinti.Úgy tudjuk, a járványügyi szakemberek Makón és Szegeden is most azon dolgoznak, hogy a kanyarós betegek kapcsolatrendszerét feltérképezzék, és mindenkit, akivel kapcsolatba kerülhettek, megvizsgáljanak, hogy volt-e kanyarós, és ha nem, kapott-e két oltást. Aki nem megfelelően védett, megkapja az injekciót. A védőoltási sorban az elsők az egészségügyi dolgozók, az ő vakcinázásuk információink szerint mára mindkét érintett városban befejeződött.