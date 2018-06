Már Szegeden próbálják a Rigolettót

Az előadásnak több érdekessége is van: magyarul játsszák, a főszerepeket éneklő Ludovik Kendi (Rigoletto), László Boldizsár (Mantova hercege) és Keszei Bori (Gilda) mellett kisebb szerepekben a magyar operajátszás olyan Kossuth-díjas legendái is fellépnek benne, mint Kalmár Magda (Giovanna), aki maga is nagyszerű Gilda volt, és Kováts Kolos (Monterone), aki sok Verdi-opera basszus főszerepében elkápráztatta a közönséget.