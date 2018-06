Marad az összetört díszburkolat a Glattfelder téren

Balesetveszélyes a burkolat. Fotó: Kuklis István

– Jelenleg nem tervezzük a Glattfelder tér burkolatának felújítását – válaszolta Nagy Sándor, a körzet önkormányzati képviselője, akit arról kérdeztünk, belátható időn belül rendbe teszik-e a négycsillagos Novotel hotel előtti kis tér lestrapált mészkő burkolatát.A Glattfelder téri szökőkút környékén lévő díszburkolat állapota régi probléma, olvasóink is időről időre jelzik. Legutóbb két éve érdeklődtünk felőle – akkor sem volt tervben a felújítása. Az annak idején lerakott mészkő lapok nem bírják a fagyot, összetöredeztek, lyukasak, itt-ott a gaz is átütött a köztük lévő réseken. A probléma nemcsak esztétikai, hanem balesetveszélyt is rejt: a lapok hóban- esőben rendkívül csúszósak, a lyukakban, résekben és kiálló kövekben pedig könnyen megbotlik az ember.Mint Nagy Sándor elmondta, legalább 500 négyzetméternyi felületen kellene kicserélni a burkolatot jó minőségű elemekre, újra ki kell építeni az alapot, és könnyen lehet, hogy az alatta futó közműveket is cserélni kellene, hiszen senki sem szeretné, ha egy újraburkolás után emiatt kellene újra felbontani a területet. Emiatt összességében több tízmillió forintba kerülne, hogy rendbe tegyék a teret.Mint megírtuk, a téren lévő szökőkút felújításához nemsokára hozzáfognak, a közeli Belvedere-nél történő útfelújításhoz kapcsolódva pedig a járdák és a zöldfelületek renoválását is elvégzik. Úgy tűnik azonban, a töredezett díszburkolat cseréjére továbbra is várni kell.