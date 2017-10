Maradt a rács, de lomok már nincsenek az útban

– Húsz éve itt lakom, de nem tudom, hol lehet a tűzoltókészülék – mondta az egyik Kukovecz Nana utcai tízemeletes panel kapujában Lili, amikor ott jártunk.A fiatal nő azt mesélte, egyszer kigyulladt a lift, máskor pedig a linóleum kapott lángra. Egy másik lakó ehhez hozzátette, évekkel ezelőtt a szemétledobó kezdett füstölni egy beledobott cigitől – két tűzoltóautó vonult ki emiatt a házhoz.

Miután tavaly januártól komoly ellenőrzésekbe kezdett a katasztrófavédelem, arra voltunk kíváncsiak, betartják-e a társasházak a tűzvédelmi előírásokat.Többek között azt, hogy szabadok legyenek a menekülő útvonalak, legyen kéznél tűzoltókészülék, a lépcsőfordulókból, folyosókról tűnjenek el a tűzoltók munkáját akadályozó virágtartók, lomok és bútorok, illetve a biztonsági rácsokkal lezárt folyosórészek.Bár a panelház alagsorában a tűzvédelmi rendelkezéseket kifüggesztették, a megkérdezett lakók egyike sem tudta, hol találják a porral oltót.

Ez nem is csoda, a házban ugyanis szintenként szekrénybe zárt, leplombált és rendszeresen ellenőrzött fali tűzcsap van felszerelve tűzoltókészülékek helyett. A ház egyik vészkijáratát viszont lelakatolt biztonsági rács zárja le. Mint megtudtuk, azért, hogy a hajléktalanok ne használhassák illem-, illetve alvóhelynek a beugrót.– Csak a kutyák miatt kell, hogy ne szaladgáljanak ki. Mindig itthon vagyok, és sosem zárom be, szóval bejuthatnak a tűzoltók, ha kell, és én is kijuthatok – mondta a negyediken lakása folyosórésze elé felszerelt biztonsági rácsra utalva Székesiné Takó Zsuzsanna.A rokkantnyugdíjas korábban a ruhagyárban tűzvédelmis volt, így állítása szerint tisztában van az elvárásokkal.– Egyedül élek, és félek. Így biztonságban érzem magam. Nem fogom nyitva hagyni a rácsot. Ha tűz ütne ki nálam, majd beengedem a tűzoltókat, vagy bejönnek az ablakon – mondta a hetediken élő Morvai Jánosné, akinek a lakása előtt részt szintén biztonsági rács zárja le.

Hiába mondtuk neki, hogy a füstben fulladozva nehezen tud ajtót nyitni – ragaszkodott a felszerelt biztonsági rácshoz, ami akár percekre is lassíthatja a mentést végző tűzoltókat.Megkérdeztük a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, hogy hány ellenőrzést tartottak tavaly és idén a szegedi társasházakban, mit tapasztaltak, milyen akadályokkal, problémákkal találkoznak, és kellett-e bírságolniuk az előírások megsértése miatt. Későbbre ígértek választ. Amint megkapjuk, közöljük.