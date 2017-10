Maratoni felolvasás Móra Ferenc műveiből - fotók

– Büszke vagyok arra, hogy egy olyan épületbe jöhetek be ahol Móra Ferenc, a modern kori költők és írók egyik legnagyobb alakja dolgozott, amit ő formált, és ahol ő alkotott – mondta a Móra Ferenc műveiből rendezett felolvasó-maraton egyik résztevője, a 15 éves Medgyesi Csanád, aki Móra ifjúsági regényéből, a Kincskereső kisködmönből olvasott fel részletet.Móra Ferenc igazgatói kinevezését ünnepelte két napon át a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Az író Tömörkény István 1917-ben bekövetkezett halála után 100 éve, 1917-ben vette át a kultúrpalota irányítását. Az évfordulón konferenciával, felolvasó-maratonnal, filmvetítéssel és egy színi előadással várták az érdeklődőket a múzeumban.A 17 és 22 óra közötti felolvasó maratonon nézőként részt vett Vészits Andrea, Móra dédunokája is. – Nagyon szeretek ide járni. Még 2004-ben az akkori igazgató, Vörös Gabriella kezdte el a felolvasó-maratont. Most rohanom kell a próbára, mert nemsokára kezdődik a Móra életének pillanataiból összeállított színi előadás – mondta, majd sietve távozott.Kovács-Krassói Anikó muzeológus, múzeumpedagógus a felolvasó-maraton szervezője elmondta, közel 50-en jelentkeztek a rendezvényre, a legfiatalabb felolvasó 8, a legidősebb 70 év feletti volt. Nagy Móra-rajongónként Rácz Erzsébet, önkéntes tárlatvezető sem hagyhatta ki a lehetőséget. Mint fogalmazott, Móra nyelvezete és világa fogta meg. – Hihetetlen nagy kincs ő számunkra. Szerintem mindenkinek olvasnia kellene Móra Ferencet – fogalmazott.A Móra 100 ünnepi rendezvénysorozatot a Címtelen könyv című színdarab zárta szombat este, ami egy titkos szerelem pillanatiba engedett bepillantást.