Maratoni védőbeszédet mondott Hagyó ügyvédje: az ex-BKV vezérre tolta védence ártatlanságának bizonyítását

Három órát beszélt még a múlt héten, másfél órát pedig a második tárgyalási napon Hagyó Miklós ügyvédje, Kardos András. A másodfokú eljárás a múlt héten kezdődött, összesen három tárgyalási napot követően , a jövő hét pénteken ítéletet is hozhat a bírói tanács.A lassan nyolc éve tartó ügyben Hagyót és tizennégy társát hivatali visszaéléssel, hűtlen kezeléssel vádolják. Első fokon bár többüket elmarasztalták, de senkinek nem kellett börtönbe vonulnia. A szocialista Hagyó Miklósra, Budapest volt főpolgármester helyettesére az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék két év börtönt szabott ki, de négy évre felfüggesztette annak végrehajtását.A másodfokú tárgyaláson az ügyész új eljárást is indítványozott, valamint azt is, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a vádlottak egy része bűnszervezetben követte el a bűncselekményt, ami jóval súlyosabb büntetés kiszabását is jelentheti.Hagyó ügyvédje hosszú perbeszédében az elsőfokú ítéletet bírálta, szerinte a bizonyításban nagy súllyal hangsúlyozott vallomások ellentmondásosak. Balogh Zsolt, a BKV volt vezérigazgatója nem egy esetben ellentmondásosan nyilatkozott, és az a korábban tett vallomását vissza is vonta még 2015-ben. Az ügyvéd szerint a bíróság téves következetéseket vont le, amikor Hagyó és az ügyben szintén gyanúsítottak ismeretségét feltételezte pusztán egy találkozás után is, mint például az elhunyt pécsi polgármester, Tasnádi temetése.Az ügyvéd kifejezetten az új eljárás ellen érvelt és védence felmentését kérte. A csütörtöki tárgyaláson jóval rövidebb perbeszédeket mondtak a vádlottak védői.A tárgyalás egy hét múlva folytatódik, ekkor ítélet is születhet.