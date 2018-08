Mária példájának követésében szükség van a rendíthetetlenségre - Havas Boldogasszony nagybúcsú Alsóvároson

A családok békéjéért, egységéért felajánlva tartották meg a vasárnapi szentmisét az alsóvárosi ferences kolostornál. – Boldogságos Szűz Mária példaként áll mindannyiunk előtt, az egyház és minden hívő példája, modellje – fogalmazott Udvardy György pécsi megyéspüspök Havas Boldogasszony ünnepén. A szabadtéri szentmisén felhívta a figyelmet arra, ahhoz, hogy a boldogságban is kövessük Máriát, szükséges konkrét célokat megjelölnie mindenkinek, annak hiányában ugyanis ez sokszor megmarad vágyakozásnak, idealisztikus elgondolásnak.A megyéspüspök szólt arról is, hogy Mária példájának követésében szükség van a rendíthetetlenségre, mert mindig akad valaki vagy valami, aki, vagy ami megingatná az ember Istenbe vetett hitét.– Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert az Isten, aki az ígéretet teszi, hűséges. Ez a reményük oka és tartalma: Isten ígérete – fogalmazott a pécsi megyéspüspök. Azt mondta, Isten nem vonja vissza a hűségét, mert lényegéből fakad, hogy hűséges gyermekeihez, s Mária is erre tanítja a katolikus híveket. – Tanít bennünket arra, hogy rendíthetetlenül ragaszkodjunk hitünkhöz, hogy nagy bizalommal ragaszkodjunk az ígéretet tevő Istenhez, s ez számunkra az egyházban jelenik meg. Tanít arra is, hogy higgyünk Isten hűségében, amit napról napra tapasztalunk meg – fogalmazott Udvardy György a szentmisén, amit körmenet követett.Minden évben augusztus első vasárnapján és előtte, szombaton tartják a Havas Boldogasszony országos nagybúcsút a szeged-alsóvárosi ferences templomban, amelynek története Bálint Sándor néprajztudós kutatásai szerint története a török időkig nyúlik vissza, az alsóvárosi ferences templom és kolostor akkor missziós központ volt. A búcsú mára a Szegedről elszármazott családok és a határon túli magyarság találkozási alkalmává is vált.A programsorozat szombaton rózsafüzér-társulatokért bemutatott szentmisével kezdődött, az esti szentmisében a hivatásokért imádkoztak, majd görögkatolikus liturgiaára invitálták a híveket, éjfélkor pedig az elhunytakért tartottak szentmisét. Vasárnap délután a betegek gyógyulásáért imádkoznak, majd a betegekért, idősekért, orvosokért és ápolókért mutatnak be szentmisét. Az ünnepet hálaadó szentmise, Papp Tihamér ferences szerzetes aranymiséje zárja.