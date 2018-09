Mária születésnapját ünnepelték a monostor romjai között - A párbeszédről szólt az idei Szobori búcsú

Kordékkal, fiákerekkel és sátras szekérrel is érkeztek a környékbeli falvakból az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban tartott Szobori búcsúra vasárnap, amely Kisboldogasszony ünnepnapjához, azaz Mária születésnapjához kapcsolódik.A monostor romjai között tartott ünnepi szentmisén a Bötje Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten országát a mennyei atya egy kisgyermekkel kezdte el, Mária volt az az alapkő, amire fel akarta építeni. Az emberiség legszebb, és egyben legmagasztosabb projektjének Isten országának felépítését nevezte a szerzetes, amit Jézus Krisztus meghirdetett. Elmondta, nevezhetjük ezt elveszett édennek, Erdélyben tündérkertnek, az igazán fontos azt látni, a Teremtő miként fogott hozzá. – Isten miként is építette ezt? Nem pályázatot írt ki, nem infrastrukturális fejlesztésekkel kezdte, hanem azzal, hogy megszólított egy embert: Mária nem akarsz segíteni? Meg kéne szülni a kis Jézust a világra, aki közösséget épít – emlékeztetett Böjte Csaba. Hozzátette, a magyar nép történetét végignézve azt láthatjuk, hogy amikor az emberek valahogy egymásra találtak, abból élet fakadt. Prédikációjában szólt arról is, hogy nemzetünk ünnepeit bűnbánati szent idő kellene, hogy megelőzze, miként karácsonyt az advent vagy épp húsvétot a nagyböjt.Történeti példákat is sorolt, például Árpád vezér egy asztalhoz tudta ültetni a népét, és közösséget tudott alkotni. Szent László is így tett, amit 40 évnyi béke és virágzás követett, akárcsak a kiegyezés korában a haza nagyjai. – Testvéreim, ha megnézzük az életünket, sebeink mindig abból fakadnak, hogy valakinek elengedtem a kezét, eltaszítottam magamtól, valakiről rosszat mondtam, hátat fordítottam a másiknak. Életünk gyümölcse, igazán virágzó időszakai pedig mindig az összefogásból, a szeretetből, a bizalomból, az együtt gondolkodásból, a párbeszédből fakadtak. Hiszek a kiengesztelődésben, az újrakezdésben az ember, vagy akár a nemzet és a nép szintjén – fogalmazott a ferences rendi szerzetes. Böjte Csaba szerint térségünk is csak akkor tud igazán kibontakozni, ha a szomszédos népekkel, így a románokkal, szerbekkel és szlovákokkal egy asztalhoz tudunk ülni, és közösséget tudunk építeni.A búcsún átadták az emlékpark által 2007-ben alapított Szer Üzenete díjat is, amit idén Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője vehetett át.