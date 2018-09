Marihuánát találtak a baksi kukoricásban - Videó

fotó: Police.hu

A Csongrád megyei rendőrök még kedden tartottak kutatást a férfi baksi ingatlanán. Közleményükben azt írták, hogy kukorica közé rejtve több mint százötven tő, 2-3 méter magas, gondozott marihuánanövényt találtak, míg a férfi másik házánál egy fóliasátorban szintén tucatnyi cannabispalántát nevelt.A helybéliek elmondása szerint a 62 éves gyanúsított szinte remeteéletet élt, azt beszélik, hogy csendes és magának való, semmilyen közösségi programon nem vett részt, Baks központjában is jó, ha havonta egyszer megfordult.Mivel a település szélén van a háza és a kukoricaföldje, nem is tűnt fel senkinek, hogy nem csupán tengerit termesztett, állítólag egy rosszakarója adott tippet a rendőröknek, hogy érdemes a portáján alaposan szétnézni. Szintén pletykálják, hogy korábban már volt dolga a hatóságokkal hasonló tevékenység miatt, erre azonban nem tér ki a rendőrségi közlemény.A férfi ellen kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A nyomozók őrizetbe is vették, majd az ügyészségen letartóztatását indítványozták.