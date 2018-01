Mars téri pavilonok: felfüggesztetné a bontási ügyet a pótmagánvádló

Tovább húzódik a már így is évek óta tartó, a Mars téri pavilonok bontása ügyében indult pótmagánvádas eljárás a Szegedi Járásbíróságon. Az ügy pénteki tárgyalási napján a pótmagánvádló és jogi képviselője azt kérte a bíróságtól, hogy függesszék fel a jelenlegi eljárást. Bíró Sándor szerint azért kellene szüneteltetni az ügyét, mert egy másik Mars téri károsult feljelentést tett a pavilonbontás miatt, amelyben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság elrendelte a nyomozást. Ehhez csatlakozott Bíró Sándor is, aki néhány napja ugyanott feljelentést tett a saját ügyében. Bíró Sándor jelenlegi ügyének vádlottja a Piac Kft. korábbi vezetője. Az ő ügyvédje szerint a két eljárást „nem lehet összemosni", egyebek mellett azért, mert mások a szereplői.Bíró Sándor indítványát Nánási Illés bíró elutasította, azonban a végzés ellen a pótmagánvádló és jogi képviselője fellebbezést nyújtott be, amelyről majd a Szegedi Törvényszék dönt. Tehát még az is előfordulhat, hogy felfüggesztik a hosszú évek óta tartó ügy tárgyalását.Bíró Sándor mostani ügyében a Szegedi Járásbíróságnak arról kellene döntenie, hogy a Piac Kft. volt vezetőjének volt-e bármilyen köze ahhoz, hogy a pótmagánvádló Mars téri piacon álló pavilonját a piac felújítása miatt megpróbálták daruval arrébb tenni. Az építmény egyébként nem bírta, és összetört.