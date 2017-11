Mars téri pavilonok: tűzveszélyes küldemény miatt elnapolták a több mint öt éve húzódó tárgyalást

Egy egykori önkormányzati cégvezető ellen rongálás miatt indult büntetőügy hétfői tárgyalásán a résztvevők mind abban reménykedtek, hogy öt és fél év után pont kerülhet az ügy végére, azaz kiderülhet, megrongálta-e a vádlott a pótmagánvádló, Bíró Sándor pavilonját, amikor Mars tér felújításakor áthelyezték vagy elmozdították azokat. Az ügyről többször írtunk már (2017. november 10.:).Az ügy előzménye, hogy a pótmagánvádlók vádindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben rongálás bűntette miatt. Ennek lényege szerint a vádlott által képviselt szegedi kft. 2001. március elsején területbérleti szerződést kötött a pótmagánvádlókkal a Mars téri piac területére a pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilon elhelyezésére.

A pótmagánvádlók tulajdonában lévő pavilont daruval nem tudták megemelni, az már annak megkísérlése során megroppant, majd szétesett. A pavilon darabjait áthelyezték, majd azt más anyagokból, más technikával újjáépítették, majd a vádlott átvette.

Bíró Sándor az előző tárgyaláson. Fotó: Kuklis István

Bíró Sándor a hétfői tárgyaláson egy súlyos bőröndben húzta be az ügy iratait, majd Bacsó Péter A tanú című filmjéhez hasonlította a korábbi tárgyalást. Hiába kérdezte meg tőle Nánási Illés bíró, hogy kéri-e korábbi jegyzőkönyv ismertetését, Bíró Sándor ehelyett folyamatosan észrevételt tett, egyetemi diplomáit is szerette volna bemutatni.

Pavilonok az átépítés előtti Mars téren. Archív fotó: Segesvári Csaba

– Egy hétig készültem erre a tárgyalásra, és az összes jegyzőkönyv ismertetését kérem – mondta, mivel az egész eljárást szakmailag kifogásolhatónak tartja. Azt is annak tartotta, hogy szerinte a vádlott védője, Szilágyi János lekezelően nézett rá.

Ekkor már több mint egy óra eltelt, de Bíró Sándor még mindig nem válaszolt a legelőször feltett kérdésre, hogy melyik jegyzőkönyv ismertetését kéri.

Senki nem volt veszélyben



A bíróságra egy tűzveszélyes feliratú küldemény érkezett, ezért kellett biztonsági okokból megszakítani a tárgyalást. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei a mobil labort szállító járművel, egy Land Roverrel érkeztek a Széchenyi téri épülethez, ahol megvizsgálták a csomagot. Mint Molnár Krisztina, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, szabadtéri tűzgyújtás elősegítéséhez szükséges anyagot találtak a küldeményben, ami nem mérgező, és veszélyben sem volt senki.

Teátrális előadásában megemlítette, hogy többen belehaltak ebbe az ügybe, majd az egyik volt kereskedő fényképét szerette volna megmutatni, mire a bíró így figyelmeztette: Kegyeletsértésig azért ne jussunk el! – A per tárgya a T 05-ös árusítóhelyiség rongálása – hívta fel a pótmagánvádló figyelmét a bíró, aki azt is nyomatékosan és látszólag egyre ingerültebben kérte, hogy a politikát se keverje bele az ügybe.Az ebédszünet után a bíró azzal a hírrel tért vissza a tárgyalóterembe, hogy nem várt, azonnali intézkedést igénylő esemény miatt a tárgyalást hamarosan meg kell szakítani, ami néhány perc múlva meg is történt. A több mint öt éve húzódó ügy tárgyalását január 19-ére napolta el a bíróság.