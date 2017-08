Marx, KISZ, sarló-kalapács: még mindig találkozunk egy letűnt rendszer emlékeivel a szegedi házfalakon

Kikopott már az életünkből Marx is... Fotó: Karnok Csaba

– Igazából a KISZ helyett egy akkor a szegedi egyetemen tanító kémikus és fizikus tanár áldozatos munkájának köszönhetően épültek fel ezek a házak a Petőfi Sándor sugárúton – mondja Lázár Györgyné Husztik Erzsébet.A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) emblémája a mai napig jó állapotban látható négy szegedi társasházon néhány méterre a bölcsészkar bejáratától. Az emléktábla szerint a 86 lakás a KISZ lakásépítési akciójában épült 1967-ben. Az egyik lakásba költözött be szinte az átadás napján Husztik Erzsébet és családja.

...és a sarló-kalapács is. Legfeljebb a szelleme kísért még közöttünk. Fotó: Karnok Csaba

– Akkoriban az egyetemen dolgoztam anatómusként. Nyolc évig vártunk a férjemmel és a két kisgyerekemmel, hogy saját otthonunk legyen.Nagyon örültünk, hogy megépültek ezek a házak, de emlékeim szerint a KISZ csak a nevét adta ezekhez az építésekhez, és a már említett tanárember és egy másik pedagógus vállalta magára az összes munkát. Csak egyetemi dolgozók költözhettek ezekbe a lakásokba, én azóta is itt lakom, és a mai napig szeretek itt élni – mondta a nyugdíjas nő.

˝KISZ-es˝ ház a Petőfi Sándor sugárúton. Fotó: Karnok Csaba

A Rókusi körút 33. szám alatti tízemeletes panel hatodik emeletén az egyik kockatömbön még mindig jól látható egy hatalmas sarló-kalapács embléma.– Ez a panelház megépítésekor még vörös volt, de a festék az elmúlt években teljesen megfakult – mondja a szintén a hatodikon élő Lakatos Sándor.

A férfi azt mondta, hogy a panelházat 1981-ben építette a Délép, ők egy évvel később költöztek be. Az egyik brigád festette rá az egyik elemre a sarló-kalapácsot, a környéken szintén az ebben az évben átadott panelekre nem került a kommunista szimbólumból.– Mivel annyira megkopott már az évek alatt, így senkit nem zavar a látványa. Csak akkor tűnne el végleg a házról, ha azt egyszer becsomagolják a panelrekonstrukcióban – mondta a férfi.A Mars téri Marx-dombormű váltja ki a legnagyobb indulatokat a szegediekből. Néhány éve a Jobbik el akarta tüntettetni A tőke szerzőjének emlékművét, a német filozófus plakettjére fújtak már bohócorrot, majd néhány éve az „Elég volt" feliratot írták alá, ami ma is látható. Most a „Finglavina" szlogent ragasztották a plakettre.