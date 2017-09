Másfél hónappal bulgáriai autóbalesete után jó úton halad a gyógyulás felé - Szegedről Budapestre vitték Vanesszát

Vanessza édesapjával beszélgetett a szegedi klinikán, mielőtt elindult velük a mentő Budapestre. (Családi fotó)

– Teljesen jól van. Rendbe fog jönni és öröm lesz rehabilitálni – fogalmazott Barzó Pál , az SZTE Idegsebészeti Klinika professzora a tegnap reggeli viziten, amikor Burkus Vanesszát vizsgálta. A lány kérésre felemelte a kezét, együttműködő volt, vagyis láthatóan már nemcsak érti, mi zajlik körülötte, hanem reagálni is tud mindenre. Bár a szülők ezt már napok óta érzékelték, most először hangzott el orvostól is, hogy lányuk másfél hónappal bulgáriai autóbalesete után végre jó úton jár a gyógyulás felé.Az édesapa, Burkus Sándor már reggel 7 óra óta bent volt a klinikán, ágya mellett ülve várta, hogy Vanesszáért megérkezzen a mentő, ami a fővárosba szállítja. Rehabilitációját ugyanis Szegeden nem tudták elvállalni, így át kellett szállítani az Országos Rehabilitációs Intézetbe. A várakozás azonban nem telt tétlenül: legnagyobb meglepetésünkre apa és lánya beszélgettek.– Viszket – suttogta a lány, és megvakarta orrát. – Vasárnap kezdett beszélni – büszkélkedett az édesapa. – Meséltem neki, hogy Pestre megyünk, mire azt mondta, „haza". Ő már inkább otthon lenne.Vanessza egyébként továbbra is láthatóan csak a hozzá legközelebb állókban bízik: amikor észrevette, hogy figyeljük, mit próbál súgni édesapjának, hirtelen abbahagyta és elfordult. Szülein és párján kívül még öccse az, aki miatt kész kommunikálni: miután a szülők elmesélték otthon, hogy vasárnap Vanessza kólát kért, és ezt írásban tudatta szeretteivel, Gergő írt nővérének néhány sort, amelyre a lány szintén írásban válaszolt: „én is szeretlek, csillagom". A nap legnagyobb részében azonban még továbbra is csak csendben szemlélődik, és sokat alszik.

A mentő délelőtt 9 óra után érkezett meg Vanesszáért az Idegsebészeti Klinikára. Miután hordágyon levitték az autóhoz, fél 10-kor indultak el vele. Az édesapa elmondása szerint az utat Vanessza szinte teljes egészében átaludta. A fővárosi intézményben egy nyolcágyas szobában helyezték el, ahol az ott ülő nővérnek köszönhetően állandó megfigyelés alatt van, és délelőttönként kezeléseket kap majd.– Mondták, hogy jó lenne, ha mindennap látogatná valaki, mert az sokat segít az előrehaladásban – mesélte Burkus Sándor, aki megnyugtatta az orvosokat: ezért költözött fel ő is Budapestre, hogy mindennap a lányával lehessen. Hétvégenként pedig a család többi tagjai is utazik majd a fővárosba – hogy legalább azon a két napon együtt lehessenek.